Massaontsnapping uit De Koepel bij pop-up escaperoom

De actie is een groot succes. Zondag 18 december startten de eerste escaperoutes en rondleidingen. Initiatiefnemer Remco Witberg van Halt48 vertelt dat er tot nu toe al 3500 kaarten verkocht zijn. "We hadden alleen durven hopen dat het zo’n succes werd. Na de eerste dag van de ticketsale hadden we al 1500 kaarten verkocht."

Daarbij zegt hij dat per dag nog zo'n twintig tot dertig spontaan binnen komen en contant betalen. "De plek doet al de helft", geeft Witberg aan. "Als deelnemers hier bezig zijn beseffen ze dat mensen echt in die cellen hebben gezeten. Er worden ook veel foto’s gemaakt."

Bij binnenkomst mogen mensen naar de wachtruimte. Daar worden ze opgehaald, dan begint de uitleg en start het spel. De spelers hebben zestien cellen op de begane grond tot hun beschikking om de code te kraken. Door te luisteren, kijken en opdrachten op te lossen, krijgen de deelnemers aanwijzingen. Die aanwijzingen leiden naar een persoon en een code. Is de code goed, dan hebben de deelnemers de escaperoute gehaald.

De rondleiding gaat door de Koepel, langs cellen, de isoleercellen en hierbij vertelt de tourguide authentieke verhalen uit de gevangenis. Manon, een deelnemer aan de escaperoute, vindt de route moeilijk. "De route zit goed in elkaar. Je wordt echt uitgedaagd." Manon ging de uitdaging samen haar ouders en zussen. "We hebben al meer goede ervaringen met escaperooms. Daarbij is het nu ook nog voor een goed doel, echt perfect."

Witberg zegt al vrijwel zeker te zijn dat er een bedrag van minimaal 50.000 euro op de cheque gezet kan worden. Zijn instelling: "Als je het doet, dan moet je het ook groots en goed doen."

De initiatiefnemer weet de beleving beeldend te beschrijven. "Vergelijk het met een spooktocht op een begraafplaats." Manon is te spreken over de locatie. "Het is echt een ervaring dat je ook in de Koepel rond kunt kijken. Normaal gesproken zou je dit niet zien en dan ook nog in combinatie met een spel. Het is heel goed georganiseerd."

De organisator vertelt dat het eigenlijk een idee was vanuit de gemeente, dat plan kwam niet van de grond. Daarna besloot Witberg, in samenwerking met het ROC, het zelf te doen. "In tweeënhalve week hebben we alles geregeld. De studenten hebben de rondleiding bedacht samen met oud-medewerkers en architecten, wij van Halt48 hebben de escaperoute bedacht."

Wie mee wil moet snel zijn. Nog tot en met 24 december vinden er in de Koepel escaperoutes en rondleidingen plaats.