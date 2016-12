Zingende student Ward vrijdagavond met 'Breda Breda!' op Havermarkt

Zijn optreden is inmiddels duizenden keren geliket en gedeeld via BredaVandaag. "Toen ik vanmorgen wakker werd had ik allerlei gemiste oproepen en inmiddels ben ik wel 150 keer getagd", vertelt Van Zanten enthousiast. Ook zijn baas bij Bruxelles zag inmiddels het filmpje. "Vrijdagavond mag hij optreden bij de roetsjbaan", lacht Patrick van Asch.

De 22-jarige vierdejaars student vindt het allemaal geweldig. Helemaal toevallig was zijn optreden niet. "Ik had vooraf al gezegd dat ik het nummer ging aanvragen. New York van Frank Sinatra is het helemaal voor me, vroeger in Boxtel zong ik ook wel Guus Meeuwis, maar dat doe ik niet meer."

Dus toen een paar vrienden hem vanmorgen belden, was Ward meteen enthousiast. "Zij wilden voorafgaand aan dat ze naar school gingen nog even langs het huis. Of ik mee ging. Uiteraard."

Daarvoor had hij zijn dienst bij Bruxelles beëindigd en had hij nog een bezoekje gebracht aan karaokebar Ameezing, die 24 uur per dag open is deze dagen. En dus stond hij tegen zeven uur vooraan bij de microfoon. Met een ware hype tot gevolgd. "Mooi toch", lacht hij. "Ik word zelfs herkend, ha ha ha."

Vrijdagavond om 23.00 uur staat hij bij de Roetsjbaan op de Havermarkt, waar hij ook vandaag vanaf 17.00 uur te vinden is. "Dan begint mijn werk bij de buitenbar", lacht hij. Wellicht wordt het nog gekker. Er is een Facebookpagina waarmee geprobeerd wordt hem op het eindfeest te krijgen. "Heeft een vriend van me aangemaakt", lacht Ward.

En zijn moeder, voor wiens reactie hij een beetje bevreesd was? "Die heb ik even geappt. Ze vond het wel leuk. Gelukkig." Helemaal onverwacht was zijn optreden ook niet voor zijn moeder. "Ze kent me wel."