'Breda voorbereid op scenario Berlijn'

In Breda staan op meerdere plaatsen auto's van een beveiligingsbedrijf die de toegang tot de Grote Markt versperren voor voertuigen die de binnenstad in willen rijden. De maatregelen zijn genomen vanwege 3FM Serious Request en Winterland Breda.

"We waren voorbereid op dit vreselijke scenario", vertelt burgemeester Paul Depla. "We hadden daarom al met auto’s de toegangswegen naar de Grote Markt afgezet zodat er geen vrachtwagens kunnen komen."

"De gebeurtenissen van vanavond zorgen dat we extra alert zijn. Dat betekent dat we rondom de Grote Markt-Noord hekken plaatsen tijdens de momenten dat leveranciers de winkels kunnen bevoorraden. Dat is van 4 tot 8 uur in de ochtend. Hiermee voorkomen we dat auto's zelfs in deze vroege uren te dicht bij het Glazen Huis kunnen komen."