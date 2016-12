Filmpje mishandeling politie online gezet

"De opnames tonen aan hoe twee jongens uit het niets en zonder aanleiding twee agenten molesteren", legt Korpschef Erik Akerboom in een persbericht uit. "Collega's die daar staan om anderen van een onbezorgd avondje uit te laten genieten. Voor iedereen benaderbaar zoals we willen zijn en dan dit resultaat. Volstrekt bizar. Zulke taferelen versterken mijn voornemen om onze experimenten met bodycams doelmatig in gang te zetten."

De twee mannen die 4 december in het Bredase uitgaanscentrum twee politieagenten uit het niets sloegen, kregen een celstraf van 30 dagen, waarvan 18 voorwaardelijk en 120 uur taakstraf. Na de daad zijn de mannen meteen aangehouden en moesten zij veertien dagen in bewaring blijven.

De korpschef waardeert dit soort voortvarendheid van het Openbaar Ministerie. "Het zijn allemaal maatregelen die politie en justitie zijn overeengekomen om het geweld tegen hulpverleners tegen te gaan. Ik ben tevreden dat de rechter in dat proces is meegegaan. Al had ik een forsere straf voor deze twee losgeslagen agressievelingen op zijn plaats gevonden."

Ook laat de politie weten 31 december veel personeel in te zetten voor de jaarwisseling. Zij hopen dat personeel niet de dupe wordt van burgers die zichzelf niet meer in de hand hebben. "Respecteer hulpverleners en laat ze gewoon hun werk doen. Dat lijkt me een verstandig en vooral ook erg welkom voornemen voor de komende jaarwisseling", aldus de korpschef het persbericht van de politie.