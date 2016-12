Burgemeester Depla: 'Leven mee met Berlijn'

"Het is een vreselijke gebeurtenis. Te triest voor woorden", vertelde hij aan 3FM. In Breda is een dergelijke aanslag niet mogelijk, aldus Depla. "We waren voorbereid op dit scenario. In Breda is het niet mogelijk om de Grote Markt op te rijden", verwees hij naar de manier waarop in Berlijn een truck op een Kerstmarkt is ingereden. Op verschillende plaatsen zijn toegangswegen afgesloten door auto's die de weg blokkeren.

"We zijn extra alert", geeft Depla in een reactie aan.

"Dat betekent dat we rondom de Grote Markt-Noord hekken plaatsen tijdens de momenten dat leveranciers de winkels kunnen bevoorraden. Dat is van 4 tot 8 uur in de ochtend. Hiermee voorkomen we dat auto's zelfs in deze vroege uren te dicht bij het Glazen Huis kunnen komen."

"De organisatie heeft vanavond de ondernemers op de Grote Markt geïnformeerd. We begrijpen dat deze maatregel voor enige extra overlast kan zorgen. We vragen hiervoor begrip. Veiligheid heeft namelijk onze hoogste prioriteit."

Vanwege de aanslag pasten de door Frank en Domien uitgenodigde dj's hun programma aan.