'Bezwaren Hongarije en Slowakije tegen opnemen asielzoekers ongegrond'

De verspreiding van asielzoekers over de EU is een proportioneel middel om de twee mediterrane landen te helpen de migrantencrisis van 2015 te verwerken, aldus het Hof. De opinie van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt meestal opgevolgd door het hof, dat zich na de zomer uitspreekt.

Hongarije en Slowakije waren naar het hof in Luxemburg gestapt nadat zij in september 2015 op een speciale ministerraad in Brussel over het verdelen van vluchtelingen tegen hadden gestemd, evenals Tsjechië en Roemenië. De meerderheid was voor en het plan om in twee jaar 120.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland via een quotaregeling te verspreiden werd aangenomen.

Hongarije en Slowakije wilden dat het hof dat besluit nietig zou verklaren omdat er geen legale basis zou zijn, er procedurele fouten waren gemaakt en het geen goed antwoord op de migrantencrisis is. De advocaat-generaal wijst alle argumenten af.

Procedure

Sinds het besluit in 2015 hebben Hongarije en Polen geen enkele asielzoeker overgenomen, en Tsjechië niet meer sinds augustus vorig jaar. De Europese Commissie was daarom in juni een juridische procedure begonnen tegen de drie landen.

Woensdag voert de commissie de druk op met een tweede stap in de zogenoemde inbreukprocedure. Ze krijgen een maand de tijd om de commissie te melden hoe ze zich alsnog naar de regels zullen schikken. Zo niet, dan kan de commissie besluiten ze voor het Europese Hof van Justitie te dagen.

Recordaantal

Uit nieuwe cijfers die de commissie woensdag bekendmaakte blijkt dat de andere lidstaten wel werken aan herplaatsing. In juni is een recordaantal asielzoekers herplaatst: meer dan tweeduizend vanuit Griekenland en bijna duizend vanuit Italië.

"Een ding is zonneklaar: herplaatsing werkt als de politieke wil er is", zei EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie). Met "een laatste zetje" denkt hij dat vóór september "de overgrote meerderheid" van de asielzoekers die in principe in aanmerking komen voor asiel, verspreid is over de EU.