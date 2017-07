Italië verbolgen over aangekondigde grenscontroles Oostenrijk

Oostenrijk heeft vier gepantserde voertuigen in de buurt van zijn grens met Italië gestationeerd om migranten tegen te houden en zal waarschijnlijk "heel snel" met controles beginnen bij een belangrijke grensovergang, zeiden functionarissen van het Oostenrijkse ministerie van Defensie dinsdag.

De geplande controles omvatten ook de drukke Brennerpas, een stap waartegen Italië eerder al waarschuwde omdat dit tegen EU-regels voor vrij verkeer ingaat.

"Ik verwacht dat de grenscontroles snel worden ingevoerd", zei minister van Defensie Peter Doskozil dinsdag tegen de krant Kronenzeitung. Doskozil's woordvoerder zei later dat er geen concreet tijdschema voor de nieuwe controles is. "Maar we zien hoe de situatie in Italië acuut wordt."

Zowel Italië als Oostenrijk is lid van de Schengen-zone van open grenzen, maar het vrije verkeer is in gevaar door de herinvoering van controles bij meerdere grenzen sinds het aantal migranten sinds 2015/16 aanzienlijk is toegenomen.

100.000 migranten

Sinds begin dit jaar hebben volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) meer dan 100.000 migranten over zee Europa bereikt. De meeste vluchtelingen kwamen aan bij de Italiaanse kusten, in totaal 85.183. Dat waren er meer dan in dezelfde periode een jaar eerder (71.279), aldus de in Genève gevestigde organisatie op dinsdag.

Aanzienlijk minder migranten gingen naar Griekenland (9.290), Cyprus (273) en Spanje (6.464). In de aanloop naar een bijeenkomst van ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen op donderdag en vrijdag, riep het IOM op Italië in de vluchtelingencrisis te ondersteunen.

Op de gevaarlijke route over de Middellandse Zee kwamen dit jaar al 2.247 migranten om het leven.