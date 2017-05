Aantal alleenreizende minderjarige migranten binnen vijf jaar vervijfvoudigd

Het ging in de periode 2015-2016 om minstens driehonderdduizend kinderen, ''In 2010-2011 waren dit er 66.000'', aldus de organisatie.

Unicef spreekt over een ''onthutsend groot aantal kinderen'' dat zonder begeleiders op reis is.

Dat is onder meer merkbaar in Italië, waar veel migranten in bootjes arriveren vanuit Noord-Afrika. ''92 procent van alle kinderen die in 2016 via de Middellandse Zee aankwamen in Italië, reisde alleen of gescheiden van ouders en familieleden'', aldus de VN-organisatie.

Allerlei redenen

Kinderen kunnen volgens Unicef allerlei redenen hebben om alleen zo'n risicovolle tocht te ondernemen. Sommige jongeren zijn uit op hereniging met familieleden die zich al in het buitenland bevinden. Anderen zoeken een beter leven of vluchten voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, een gedwongen huwelijk of de dienstplicht.

Volgens de kinderrechtenorganisatie worstelen de autoriteiten in veel landen met de toestroom van alleenreizende minderjarigen. Zo was vorig jaar ongeveer een derde van de asielzoekers in Europa minderjarig. In Griekenland stonden vorige maand nog 937 kinderen op een wachtlijst voor ''kind-vriendelijke'' opvangplaatsen.

Voorzieningentekort

''Voorzieningen voor kinderen in landen aan de Europese buitengrenzen schieten tekort, kinderen worden soms opgesloten, krijgen te maken met geweld en uitbuiting, en procedures verlopen traag'', concludeert Unicef, dat wereldleiders oproept snel stappen te zetten om de vluchtelingen- en migrantenkinderen beter te beschermen.

Ook voor Den Haag is volgens de organisatie een rol weggelegd. ''Naast de inzet binnen de eigen grenzen moet Nederland zich via de EU inzetten voor het beschermen van vluchtelingen- en migrantenkinderen in de rest van Europa.''