Europese Commissie wil afbouw controles binnengrenzen

In plaats daarvan moeten er ''proportionele politiecontroles’’ en meer politiesamenwerking in grensregio’s komen. Daarmee kunnen bedreigingen volgens de commissie effectiever en flexibeler het hoofd worden geboden, bijvoorbeeld via gezamenlijke dreigingsanalyses en patrouilles in internationale treinen.

''Door samen te werken is het mogelijk om zowel veiligheid als vrijheid van beweging te hebben’’, zegt vicevoorzitter Frans Timmermans. ''Dat betekent dat we binnen zes maanden terug zijn bij een volledig functionerende Schengenzone zonder interne grenscontroles.''

De vijf landen kregen een jaar geleden formeel toestemming voor de controles, die in principe niet zijn toegestaan in het Schengengebied. Dat gebeurde vanwege de grote aantallen migranten die via Griekenland naar rijkere delen van Europa reisden.

Omdat dat risico nog altijd bestaat, vindt Brussel verlenging ''uit voorzorg'' gerechtvaardigd. Bij de vorige verlenging stemde een minderheid van vooral Oost-Europese landen tegen.