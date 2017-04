'Migratie neemt toe door automatisering in ontwikkelingslanden'

Automatisering bedreigt een groot deel van de werkgelegenheid in ontwikkelingslanden, terwijl de wereldwijde toegang tot het internet de verwachtingen en ambities van de inwoners van die landen juist opschroeft.

Voortschrijdende automatisering vormt volgens de Wereldbank een bedreiging voor twee derde van alle banen in ontwikkelingslanden. Kim wees daarbij op de kledingindustrie, die drastisch kan veranderen door de opkomst van 3D-printers. ''Twee, drie jaar geleden vroegen we ons nog af of dat ooit zou kunnen, nu zien we er al voorbeelden van.''

Bovendien zorgt de steeds kleinere wereld ervoor dat mensen meer willen, stelde Kim. ''Internet, smartphones en sociale media laten iedereen zien hoe iedereen leeft. Daardoor groeien verwachtingen wereldwijd, dat zie ik overal waar ik kom.''

Financiering

Deze ontwikkelingen komen bovenop de vele politieke conflicten en de steeds verder groeiende problemen door klimaatverandering in ontwikkelingslanden, die al hebben gezorgd voor de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Hulporganisaties moeten daarom de manier veranderen waarop ze te werk gaan, stelde Kim.

De Wereldbank voorziet daarbij een grotere rol voor het bedrijfsleven bij de financiering van projecten. Als de private sector meer infrastructuurprojecten op zich neemt, dan kunnen organisaties als de Wereldbank zich meer richten op de ontwikkeling en het onderwijs van mensen, aldus Kim.

''Het goede nieuws is dat er nooit een beter moment is geweest om win-winsituaties te vinden'', stelde Kim. ''Er staan biljoenen dollars aan de zijlijn, waarop niet of nauwelijks rente wordt verdiend en waarvoor investeerders betere rendementen willen vinden. Dat kapitaal moeten we mobiliseren.''