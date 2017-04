Europese grensbewaker Frontex maakt zich zorgen om Turkije-deal

Sinds de mislukte coup in juli 2016 staan de actviteiten van de Turkse kustwacht en andere betrokken overheidsdiensten op een laag pitje. Dat schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag.

Sinds de deal in werking is getreden is de stroom vluchtelingen naar Griekenland fors gedaald. Vorig jaar bereikten 364.000 mensen via zee Europa. Dat is twee derde minder dan in 2015.

Frontex verwacht echter dat deze route weer snel populair wordt als de kustwacht van Turkije zwak blijft. En dat kan volgens Frontex de toekomst van de Turkije-deal ernstig in gevaar brengen.