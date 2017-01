Grieken laten volgens Dijkhoff grote steken vallen bij asielopvang

Dijkhoff wil de Grieken daar volgende week tijdens een Europees overleg op aanspreken, zei hij donderdag in de Tweede Kamer.

De Kamer is verontwaardigd over de "zeer schrijnende situatie" op Griekse eilanden waar duizenden migranten verblijven in koude tenten en containers.

Griekenland heeft volgens Dijkhoff in het najaar al 115 miljoen euro ontvangen van de EU om te zorgen voor warme opvang. Dat geld kwam bovenop de eerdere 83 miljoen euro die Brussel al voor de Griekse opvang had uitgetrokken.

Ook op andere plekken zorgt de kou voor veel problemen voor vluchtelingen. Volgens Artsen zonder Grenzen leven minstens 1.200 vluchtelingen en andere mensen die in Servië gestrand zijn in primitieve omstandigheden met temperaturen onder het vriespunt in het centrum van Belgrado.

Noodopvangcentrum

De Servische autoriteiten hebben een noodopvangcentrum geopend in samenwerking met Artsen zonder Grenzen. "Wij kunnen het niet aanzien dat mensen bevriezen en hoe hun gezondheid steeds sterker achteruitgaat," zegt Stefano Argenziano, operationeel coördinator voor Artsen zonder Grenzen.

"Deze mensen hebben al weken weinig tot geen hulp gehad. Wat hun juridische status in het land ook is, zij hebben onmiddellijk leefbare onderkomens nodig."