'Vluchtelingen in Europa onvoldoende beschermd tegen kou'

Een woordvoerder van de Verenigde Naties (VN) zegt dat inmiddels vijf personen zijn overleden door de kou.

De situatie is op dit moment vooral slecht voor kinderen en voor mensen die opgevangen worden in Griekenland. Zo worden migranten en vluchtelingen op het Griekse eiland Samos opgevangen in onverwarmde tenten of in slaapzalen zonder verwarming.

Inmiddels hebben huloporganisaties oproepen gedaan om deze mensen over te plaatsen naar het Griekse vasteland. Honderden anderen zijn vanaf Samos al overgeplaatst naar Lesbos of Chios.

In Servië en in andere Balkanlanden zouden de omstandigheden waar mensen opgevangen worden in sommige gevallen ook onvoldoende zijn om ze te beschermen tegen kou.

Langs veelgebruikte vluchtelingenroutes worden ook regelmatig doden aangetroffen. Vaak zijn ze overleden als gevolg van de kou. Bij de VN komen eveneens berichten binnen van mensen van wie hun kleding afgenomen wordt.

Alleenreizende minderjarigen

Vrijdag werd ook duidelijk dat het aantal minderjarigen dat alleen de oversteek maakt sterk oploopt. Vooral in Italië is het aantal minderjarige vluchtelingen erg hoog.

Het aantal kinderen dat zonder begeleiders het land bereikte, verdubbelde in 2016 volgens Unicef. De organisatie pleit voor een gecoördineerde Europese aanpak om de kinderen veilig te houden.

Volgens Unicef arriveerden vorig jaar 25.800 vluchtelingenkinderen zonder begeleiders in Italië: 91 procent van het totaal aantal minderjarige vluchtelingen dat aankwam."Dit hoge aantal alleenreizende kinderen is uniek voor deze route", meldde de organisatie vrijdag. Zo zou in Griekenland maar 17 procent van de migrantenkinderen alleen reizen.

"De aanwezigheid van zo veel alleenreizende kinderen is nooit eerder gezien'', zei noodhulpcoördinator Lucio Melandri van Unicef in een verklaring. "Er moet iets gebeuren aan de oorzaken die deze jongeren ertoe brengt alleen op reis te gaan. En ze hebben bescherming nodig."