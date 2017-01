Hongaarse cameravrouw veroordeeld voor schoppen vluchtelingen

Een rechtbank in het district Szeged verwierp het verweer van haar advocaat dat de vrouw zichzelf verdedigde en dat zij uit angst handelde.

De veroordeelde gaat in beroep, meldt de BBC. Het OM had de vrouw verstoring van de openbare orde ten laste gelegd. Petra László werd door haar werkgever ontslagen toen de beelden van haar optreden de wereld overgingen.

De officier van justitie schetste de situatie op de plek waar zij stond te filmen toen asielzoekers en migranten door een politiekordon braken. "Ze schopte een jonge man tegen de schenen en raakte een meisje op de knie."

László probeerde ook nog een man met een kind op de arm te laten struikelen, maar de uithaal raakte de man niet.

Slecht besluit

Het OM vond geen bewijs voor een racistisch motief of vreemdelingenhaat.

Na haar geruchtmakend gedrag verontschuldigde ze zich in de krant Magyar Nemzet. "Ik ben bijna in shock door wat ik heb gedaan en wat mij is aangedaan", aldus László. "Ik ben niet harteloos en geen racist. Ik ben een vrouw, een moeder van kleine kinderen die haar baan kwijt is omdat ze in paniek een slecht besluit nam.''