Vorig jaar fors minder asielzoekers naar Duitsland

Een jaar daarvoor waren dat er nog zo'n 890.000, aldus Duitse media.

De daling komt met name door de afsluiting van de zogenoemde Balkanroute, waardoor vluchtelingen over het vaste land West-Europa bereikten. Ook de vluchtelingendeal met Turkije heeft ervoor gezorgd dat dat land actiever optreedt tegen mensensmokkelaars die migranten in bootjes de Middellandse Zee over smokkelen.

Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière wees woensdag in het bijzonder op de maatregelen die Duitsland en de Europese Unie hebben genomen om de migrantenstroom in de perken. ''We zijn erin geslaagd het hele migrantengebeuren te ordenen, te sturen'', zei De Maizière.

Migrantenstroom

Vorige week maakte Frontex, de organisatie die toeziet op de bewaking van de Europese buitengrenzen, bekend dat het aantal migranten dat over zee Europa bereikte in 2016 met twee derde was gedaald ten opzicht van 2015 naar 364.000 mensen.

De vluchtelingendeal die met Turkije werd gesloten, behelst onder meer een één-op-één uitwisseling van migranten die in Turkije worden opgevangen en mensen die onterecht asielaanvragen in een EU-land.

Volgens Frontex kwamen vorig jaar 123.000 mensen via de zogeheten Balkonroute de Europese Unie binnen. Een jaar eerder waren dat er ruim 760.000. Onder meer Hongarije en Servië besloten een hek te plaatsen op de grens en vluchtelingen tegen te houden.

Het aantal asielaanvragen in Duitsland steeg in 2016 echter met ruim 268.000 ten opzichte van vorig jaar tot zo'n 745.000. Dit komt vooral omdat mensen die al eerder in het land arriveerden pas vorig jaar formeel een asielaanvraag indienden.