Vluchtelingen wagen oversteek naar Griekenland ondanks winterweer

Alleen al op dinsdag kwamen 41 mensen aan op het eiland Kos.

Momenteel verblijven zo'n 15.550 vluchtelingen en miganten in opvangkampen op de eilanden in het het oosten van Egeïsche Zee. Vooral op Chios en Lesbos zou de toestand slecht zijn. Mensen zitten in tenten in de vrieskou.

Volgens hulporganisatie Stichting Bootvluchteling zijn de koepeltentjes op Lesbos door het weer doorweekt en kapot. ''Mensen lopen in natte kleding rond en in het ergste geval op blote voeten in crocs.''

Een aantal kampt ook met onderkoelingsverschijnselen. In medische cabines wordt warmte geboden, maar er is niet voor iedereen plek.