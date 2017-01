Meer asielaanvragen in Duitsland dan rest van EU-landen samen

In de hele EU vroegen 988.000 mensen van januari tot en met september om asiel. Ruim twee derde daarvan werd gedaan in Duitsland, volgens Eurostat gaat het om 612.000 aanvragen, volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken om 658.000.

Italië staat met 85.000 verzoeken op afstand op de tweede plaats, gevolgd door Frankrijk met 63.000 zaken.

Denemarken zag een sterke daling in het aantal asielaanvragen. In 2015 vroegen 21.000 mensen in het land asiel aan, in 2016 was dat nog maar 5.300.

Qua beoordelingen van asielaanvragen staat Nederland op de zesde plek van de EU. Italië beoordeelde ruim 67.000 asielaanvragen, 4.000 meer dan Frankrijk en 10.000 meer dan Zweden. Daarna volgen Oostenrijk met 29.000 beoordelingen en Nederland met 24.000.