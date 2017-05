Boko Haram laat 82 ontvoerde meisjes na ruim drie jaar vrij

Dat hebben Nigeriaanse regeringsmedewerkers gezegd.

Het is tot dusver de grootste groep meisjes die is vrijgelaten van de ongeveer 220 die in april 2014 werden ontvoerd. Een twintigtal werd in oktober vrijgelaten na onderhandelingen met tussenkomst van Zwitserland en het Internationale Rode Kruis. Een handvol anderen wist te ontsnappen of werd bevrijd.

President Muhammadu Buhari liet vorige maand weten dat de regering "constant" bezig was om de vrijlating van de meisjes "en andere ontvoerde personen" te bewerkstelligen.

Boko Haram voert in het noordoosten van Nigeria en het grensgebied van Niger, Tsjaad en Kameroen strijd om een islamitische staat te stichten. Door het geweld zijn duizenden mensen om het leven gekomen en zijn meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen.