Vacature: Manager B2C marketing NU.nl

Werken bij NU.nl

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl meer dan 7 miljoen Nederlanders. Het NU.nl team werkt elke dag intensief samen om NU.nl voor de consument te verbeteren. De redactie, marketing en het product team dragen ieder een essentieel onderdeel bij aan de totaalervaring. Het NU.nl team is ambitieus en getalenteerd waarbij passie en plezier verankerd zitten in het DNA van NU.nl.

Wat doe je?

Binnen NU.nl ben je eindverantwoordelijk voor B2C marketing en ben je lid van het NU.nl management team (MT). Je stuurt een klein team van (freelance) marketeers aan en werkt samen met de redactie, het product team, B2B marketing en andere afdelingen binnen Sanoma aan het creëren van waarde voor de consument.

Wie je bent?

Je bent een stragisch marketing manager met minimaal vijf jaar werkervaring en affiniteit met digitale media. Je bent analytisch en communicatief sterk. Je houdt van vernieuwing en verandering en legt de lat altijd hoog voor jezelf en voor anderen. Je bent een self-starter en weet makkelijk contact te leggen binnen en buiten de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

Merk : Je vertegenwoordigt en bewaakt het merk NU.nl richting de consument en ontwikkelt de merkstrategie en campagnes

Marketing : Je bent verantwoordelijk voor de relatie met de consument en probeert deze continu te versterken. Je bent hierin sparringspartner voor de hoofdredacteur, het product team en het B2B marketing team

Business development : Je ontwikkelt nieuwe en relevante waardeproposities en weet hiermee waarde te creëren voor NU.nl. Je leidt het proces van strategie tot implementatie

Je rapporteert in deze rol aan de uitgever (brand director) van NU.nl.

Jouw profiel:

· WO werk- en denkniveau

· Minimaal vijf jaar werkervaring in marketing

· Ruime kennis van digitale media is een pré

· (Management) consulting ervaring is een pré

· Commercieel en resultaatgericht

· Analytisch sterk

Organisatiestructuur:



NU.nl is onderdeel van het mediabedrijf Sanoma. Sanoma is het grootste mediabedrijf van Nederland met het breedste, meest gevarieerde en toonaangevende portfolio. Met onze sterke crossmediale merken hebben we een stevige marktpositie in de belangrijkste onderdelen van de mediabranche. Ons portfolio bestaat uit meer dan 100 uiteenlopende A-merken, waaronder AutoWeek, Donald Duck, Fashionchick, Flow, Libelle, LINDA., Margriet, NU.nl, Startpagina, Tina, Viva, vtwonen en Veronica. Sanoma maakt deel uit van de beursgenoteerde Sanoma Group.

Kijk voor meer informatie op sanoma.nl.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail je CV en motivatie naar: elly.ooms@sanoma.com