Vacature: Allround camerajournalist NU.nl (32 uur p/w)

Als camerajournalist werk je op de videoredactie van NU.nl en zal je op pad worden gestuurd om video-items bij het nieuws te maken. Daarnaast zal je op de redactie worden ingezet om vaste formats zoals techreviews, livestreams en nieuwsupdates te filmen.

De functie zal freelance worden ingevuld voor 28 tot 32 uur per week (via payroll) met de mogelijkheid om in de toekomst 40 uur per week in te vullen.

Jij hebt relevante (online) journalistieke ervaring en hebt aantoonbare ervaring met camerawerk en monteren. Je bent zowel een cameraman/-vrouw als journalist. Je kan goed alleen werken en gaat geen enkel onderwerp uit de weg. Je bent creatief en niet op je mond gevallen. Daarnaast ben je in staat een positief uithangbord van NU.nl te zijn.

Je komt terecht op een jonge en levendige redactie bij de grootste nieuwssite van Nederland met veel kansen om je eigen ideeën in te brengen, te ontwikkelen en uit te voeren. Je kan zowel doordeweeks als in het weekend en zowel overdag als 's avonds worden ingezet.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan uiterlijk 14 juli een mail naar colin@nu.nl met je korte motivatie, cv en voorbeelden van eerder werk.