Redactieblog: Hoe Donald Trump ons redactiebeleid op scherp heeft gezet

Op zondag 18 december houden vier gewapende mannen in Jordanië een aantal toeristen gegijzeld in een kasteel in Kerak. Bij een poging van de Jordaanse politie om de toeristen te bevrijden komen tien mensen om.

De gijzeling in Jordanië staat op een lijst van 78 aanslagen waarover media volgens Trump onvoldoende hebben bericht.

Echter: De gijzeling in Kerak is wel degelijk door ons gebracht - en door vele andere media met ons. Je kunt het hier teruglezen. Ruim 226 duizend mensen gingen je voor.



Op de lijst van Trump staan verder de aanslag in Nice, die op luchthaven Atatürk in Istanbul, de schietpartij in homoclub Orlando, de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de metro van Brussel en de terreuraanslagen in november 2015 in Parijs.

Aanslagen die onze redacteuren niet in de koude kleren gingen zitten en waar we jou uitgebreid van op de hoogte hielden in berichten die vaak miljoenen keren werden gelezen.

In totaal hebben we over 57 van de 78 aanslagen geschreven. In 16 gevallen hebben we dat niet gedaan, omdat het nieuws volgens ons te klein was.

Dan moet je denken aan een schietpartij in Saudi-Arabië waarbij één Deense man omkwam, of een steekpartij in Abu Dhabi met één Amerikaanse dode.

In al die gevallen waren er overigens internationale collega’s die het nieuws wel brachten, maar maakten wij een andere afweging. Zoals we dat dagelijks tientallen keren moeten doen.

Bij vijf voorvallen op de lijst van Trump is niet duidelijk waar het om gaat. In de meeste gevallen schreven we wel over een aanslag, maar was de datum, plaats of aard van het incident anders dan omschreven door Trump, in sommige gevallen deden we dat niet.

Van censuur of zelfcensuur is in elk geval geen sprake geweest, daar kun je van op aan.

Feiten

Onze site en app worden maandelijks bezocht door meer dan 7 miljoen mensen. We zien het als onze taak om onze bezoekers zo goed en compleet mogelijk te informeren. Objectiviteit staat daarbij hoog in het vaandel.

NU.nl is neutraal. Wij brengen de feiten. Het is aan lezers om daar iets van te vinden.

De komst van Trump heeft dit beleid echter op scherp gezet.

“We kiezen geen partij als we melden dat iets feitelijk onjuist is”

Niet zó uitgesproken

Daags na de inauguratie beschuldigde Het Witte Huis de media van het verspreiden van te lage opkomstcijfers van zijn ceremonie.

"Dit was het grootste publiek dat ooit getuige is geweest van een inauguratie. Punt uit", zei Trumps woordvoerder Spicer in een korte persconferentie.

Terwijl verschillende media ondertussen foto's toonden waarop iedereen kon zien dat dit onmogelijk kon kloppen.

Op NU.nl las je dit alleen niet zó uitgesproken. We kozen ervoor om Trumps kant van het verhaal te brengen, met daarnaast schattingen van experts en andere Amerikaanse media.

Achteraf gezien hadden we minder benauwd moeten zijn om te schrijven dat Spicers stelling niet klopte uit vrees om daarmee onderdeel te worden van het debat en kleur te bekennen.

We kiezen geen partij als we melden dat iets feitelijk onjuist is.

Verzonnen aanslag

Trumps aanslagenlijst volgt kort op het televisie-interview waarin zijn belangrijke woordvoerder Kellyanne Conway sprak over een terreuraanslag, de ‘Bowling Green Massacre’, die nooit heeft plaatsgevonden. Conway voerde deze verzonnen aanslag op als argument voor het inreisverbod van de president.

De kop bij dit bericht op NU.nl: 'Woordvoerder Trump verdedigt inreisverbod met verzonnen aanslag'.

Twee weken geleden hadden we dit niet zo stellig gebracht. Maar een feit is een feit. Een onwaarheid is een onwaarheid.

NU.nl voert geen campagne voor of tegen Trump, maar bericht naar eer en geweten over de ontwikkelingen. Het blijft immers onze taak om jullie goed te informeren. Ook (of: juist) als het Witte Huis bewust onwaarheden de wereld in helpt.



