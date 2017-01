Vacature: Data-analist NU.nl

Je bent verantwoordelijk voor de operationele kant van onze analytics en werkt mee aan het (kwantitatief) inzichtelijk maken van de performance van de site en apps van NU.nl. Dat betekent dat je naast het opzetten van trackingplannen tbv analyses ook analyses mbt siteperformance/traffic maakt en bezoekersgedrag in kaart brengt.

Je draagt zorg voor eenduidige tracking over alle platformen en dit vormt de basis voor de dagelijkse datagedreven operationele aansturing. Je werkt hiervoor nauw samen met de productmanager van NU.nl en het IT-team voor de implementatie.



Je wordt enthousiast van dashboards en genereert acties op basis van deze analyses. Je bent het aanspreekpunt voor vragen vanuit redactie, sales en marketing voor het opleveren van bereiks- en doelgroepprofielstatistieken.

Concreet ben je verantwoordelijk voor:

- Opstellen van trackingplannen over alle platformen van NU.nl

- Je bent het aanspreekpunt voor redactie, sales en marketing betreft het aanleveren en maken van rapportages over bereiksdata en doelgroepprofielen.

- Monitoren en analyseren van bereik- en gebruiksdata

Wie jij bent:

- HBO/WO denk- en werkniveau

- Minimaal 1 jaar ervaring als analist

- Je hebt aantoonbaar analytisch inzicht

- Je hebt kennis van online marketing, performance marketing, webstatistieken

- Je kunt trackingplannen opstellen voor de implementatie van tracking

- Je werkt zeer nauwkeurig en gestructureerd met een resultaatgerichte instelling

- Je bent creatief, zelfstandig, flexibel en stressbestendig

- Kennis van en ervaring met relationele databases/Qlikview/SQL is een pré

- Ervaring met scrum is een pré

De afdeling

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland, dagelijks bereiken we meer dan 2,7 miljoen mensen. Ons doel is om niet alleen de belangrijkste bron van nieuws te zijn maar ook om ervoor te zorgen dat dit nieuws op het juiste moment de juiste doelgroep bereikt. We leggen de lat hoog met betrekking tot innovatie, hebben een open cultuur, stimuleren multidisciplinair werk en steken onze trots om de grootste speler te zijn in de markt niet onder stoelen of banken.

Onze 'newsroom' is een zeer open werkomgeving. De redactie, het productmanagementteam en sales werken zij aan zij. Iedereen wordt aangemoedigd om zich uit te spreken, mee te denken en initiatief te tonen om de verschillende producten van NU.nl elke dag beter te maken. We houden de kwaliteit van ons werk dan ook goed in de gaten, zijn continu op zoek naar verbeteringen en kennis wordt nadrukkelijk gedeeld.

Sanoma biedt

Sanoma biedt je een werkomgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen. Bij Sanoma werken we volgens het principe van het Nieuwe Werken. Uitgangspunten zijn: plaats- en tijdsonafhankelijk werken op basis van goede afspraken, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je werkt resultaatgericht binnen een flexibele werkomgeving waar samenwerken voorop staat.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie gericht aan Tim Tegel, Business Analist NU.nl naar: tim.tegel@sanoma.nl. Voor vragen of meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via 06-46391284.