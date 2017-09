'Nationale Politie wist van buitensporige uitgaven ondernemingsraad'

De krant baseert zich op ingeziene vertrouwelijke documenten, waaruit zou blijken dat er vooral zorgen waren over de uitgaven van COR-voorzitter Frank Giltay. Hij zou daar in gesprekken op zijn gewezen, maar veranderde zijn gedrag niet.

Giltay zou bij oud-korpschef Gerard Bouman, die in juli overleed, te boek hebben gestaan als een "zorgenkindje." Toch greep Bouman niet in, Hij verklaarde in het integriteitsonderzoek van de politie eerder dat hij het te druk had om de uitgaven van de centrale ondernemingsraad in de gaten te houden.

Ook de vriendschappelijke band die Bouman en Giltay onderhielden speelde een rol. Bouman gaf toe de oud-voorzitter persoonlijk 4.000 euro te hebben geleend om hem te helpen bij het aflossen van zijn twee hypotheken.

Onderzoek

Giltay werd eind vorig jaar geschorst als COR-voorzitter naar aanleiding van de onrust die was ontstaan over de uitgaven onder zijn bewind. Zo bleek onder meer dat hij voor duizenden euro's aan onduidelijke facturen zou hebben ingediend. Hij zou onder meer grote hoeveelheden alcohol hebben genuttigd op kosten van de politie.

Het Openbaar Ministerie maakt waarschijnlijk in oktokber bekend of Giltay zal worden vervolgd. De commissie-Ruys komt dinsdag naar buiten met een rapport over de geldsmijtrel bij de politie. Eigenlijk zou dat al eerder gebeuren, maar de presentatie werd uitgesteld in verband met het overlijden van Bouman.