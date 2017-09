Koning Willem-Alexander bezoekt maandag Sint Maarten

Dat zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zondagmiddag (lokale tijd) op Curaçao.

Plasterk sprak met de pers nadat hij in het Sint Elisabeth Hospitaal patiënten had gesproken die medische hulp nodig hadden na het overtrekken van Irma en naar Curaçao zijn overgebracht. Plasterk noemde dat bezoek heel indrukwekkend.

Eerder bezochten de koning en Plasterk de meteorologische dienst in Curaçao en marinecentrum Parera. Daarbij werden ze begeleid door de gouverneur van Curaçao en de minister-president.

Inzet troepen

In het marinecentrum sprak Plasterk met brigade-generaal Peter-Jan de Vin over de inzet van troepen op Sint Maarten. Plasterk: "Ik heb het gevoel dat dat allemaal goed gaat. Maar wat er dan allemaal mogelijk is in de uitvoering ter plekke, dat is vers twee. Er is nog steeds gebrekkige communicatie. Er is feitelijk geen functionerend openbaar bestuur."

Plasterk reageerde op kritiek dat Nederland te weinig hulp zou leveren. Volgens hem had Nederland al voor de orkaan honderd mensen ter plekke. "Daarna is dat rap opgebouwd. Ik ben onder de indruk van wat de mensen van Defensie en politie gedaan hebben."

Volgens hem zijn de plunderingen afgenomen. "Maar je kunt nog steeds niet spreken van een veilige situatie. Op de hoofdkruispunten staan nu mensen die zichtbaar bewapend zijn. Maar in de buurten is dat niet voldoende doorgedrongen."