Wegen op Sint Eustatius en Saba weer begaanbaar

Op Saba is door Defensie een nieuwe watervoorraad geleverd. De verwachting is dat de drinkwaterfabriek binnen enkele dagen weer werkt. Nieuwe aanvoerroutes worden gezocht voor het aanleveren van voedsel. Het ziekenhuis beschikt over reguliere medicijnen.

Op Sint Eustatius werkt het vaste telecommunicatienetwerk, maar het mobiele netwerk doet het beperkt. De zeehaven is nagenoeg onbeschadigd en de luchthaven is in orde voor militair transport. Het meest urgent blijven de aanvoer van water en voedsel. Hier wordt aan gewerkt.