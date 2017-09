Aantal doden op Sint Maarten door orkaan Irma opgelopen naar vier

De twee slachtoffers van orkaan Irma zouden zijn aangespoeld. Over de identiteit is niets bekend. Eerder werden al twee doden gemeld, waarvan overigens één een natuurlijke dood zou zijn gestorven.

Rutte zei verder dat de veiligheidssituatie op het eiland verbetert, maar noemde die nog wel "fragiel". Voor bewoners geldt nog steeds een uitgaansverbod.

Zondag moeten er 392 militairen op het eiland zijn. Zij zorgen voor veiligheid en het verdelen van hulpgoederen. Daar komen er maandag nog eens 44 bij. Verder vertrekken dan ook nog 120 militairen uit Nederland zodat er uiteindelijk zo'n 550 militairen op Sint Maarten zijn.

De vliegtuigen die militairen en hulpgoederen naar Sint Maarten brengen, nemen zondag ook alle toeristen en uitgezonden Nederlands personeel mee terug naar Curaçao.

Jose

De noodhulpverlening is weer volledig op gang. Die lag stil omdat orkaan Jose de afgelopen nacht langs het eiland trok. Prioriteit voor de komende dagen is ervoor te zorgen dat iedereen onderdak krijgt en het ziekenhuis wordt hersteld, aldus Rutte.

Een groep van 59 vrijwilligers van Urban Search and Rescue (USAR.NL) vertrekt maandag vanaf vliegveld Eindhoven naar Curaçao en reist vanuit daar door naar Sint Maarten. Het team, dat bestaat uit mensen die onder meer voor Defensie, veiligheidsregio's en ziekenhuizen werken, gaat noodhulp verlenen en coördineren en zal helpen de plaatselijke ambulancediensten en de brandweer op te starten.

Afgelopen dagen werd gevreesd dat Jose de volgende was die Sint Maarten zou treffen. Zondag werd duidelijk dat de orkaan het eiland net had gemist. ''We kunnen nu echt aan de slag om ons land weer op te bouwen'', zei parlementsvoorzitter Sarah Wescot-Williams diezelfde dag nog.

Volgens het KNMI heeft Jose op de Bovenwindse Eilanden gezorgd voor een harde wind en regen, maar de windkracht op Sint Maarten bleef beperkt tot windkracht 6 of 7.

Bezoek

''De boodschap die ik voor de bewoners van Sint Maarten heb, is de volgende: we beseffen wat u is overkomen en we doen zo goed mogelijk ons best om iedereen te helpen die hulp nodig heeft. Vertrouw op de hulp.''

Dat zei koning Willem-Alexander zondagmiddag (plaatselijke tijd) op Curaçao na een bezoek aan de meteorologische dienst. ''Ik ben hier om eerst uit te zoeken wat er tot nu toe gebeurd is en wat de coördinatie vanuit Curaçao betekent.''

Ook liet hij weten graag naar het ziekenhuis te willen gaan om degenen te bezoeken die medische hulp nodig hebben en daarom vanaf Sint-Maarten naar Curaçao zijn overgebracht.

Na zijn bezoek aan de meteorologische dienst zei hij dat er nog geen beslissing is genomen over wanneer hij Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba bezoekt.

Willem-Alexander landde zondagmiddag met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op Curaçao. Op het eiland kreeg de koning gezelschap van onder anderen de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, en de minister-president, Eugene Rhuggenaath.

Herstel

Voor het herstel op de lange termijn gaan teams van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de drie eilanden om te zien wat nodig is. Daarna wordt een plan opgesteld. Het project zal onder leiding staan van Hans Leijtens. Dat is de voormalige baas van de marechaussee. Hij vertrok begin dit jaar als topman van de Belastingdienst.

Verder willen de Fransen de haven en luchthaven van Sint Maarten gaan gebruiken om hulpgoederen naar het Franse deel van het eiland te brengen. ''We helpen elkaar waar het kan", zei Rutte. Hij heeft zaterdag nog telefonisch overlegd met de Franse president Emmanuel Macron.

Volgens Rutte lijkt de situatie op Saba en Sint Eustatius zich enigszins te normaliseren. Wel blijft de voedsel- en drinkwatervoorziening hier een probleem.

Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis gaat zondag naar Sint Maarten om de bevolking te voorzien van drinkwater en voedsel. Dat heeft op dit moment prioriteit, daarna volgt waarschijnlijk maandag een vliegtuig met hulpgoederen, aldus een woordvoerder. Het gaat onder meer om 5.800 afdekzeilen, 2.000 keukensets en 9.000 jerrycans.

Het team bestaat uit dertig hulpverleners, achttien uit Curaçao, zeventien uit Aruba en vijf specialisten uit Nederland. Een waterkundige gaat in kaart brengen hoe de drinkwatervoorziening kan worden hersteld, twee anderen trekken als verkenners met drones over het eiland om de schade te inventariseren en te kijken wie het snelst hulp nodigen hebben.

Ook proberen de hulpverleners een radiozender in de lucht te krijgen om de communicatie rond de hulpverlening te verbeteren.

Bij de hulpgoederen die naar Sint Maarten gaan zitten ook generatoren en zonnepanelen. Door Irma zitten nog mensen op het eiland zonder elektriciteit. Het is veel bewoners nog niet gelukt contact te leggen met hun achterban in Nederland.

Nederlanders hebben al ruim 1,5 miljoen euro gedoneerd op gironummer 5125, dat is geopend voor noodhulp aan de eilanden die zijn getroffen door de orkaan. De hulporganisatie vraagt mensen om geld te doneren en geen spullen. Er komt mogelijk een nationale tv-actie om meer geld in te zamelen.