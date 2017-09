Orkaan José lijkt Sint Maarten niet te zullen raken

Eerder werd voorspeld dat de kern van de orkaan op Sint Maarten af zou gaan, daar lijkt nu geen sprake meer van te zijn. Minister Plasterk vraagt in een persconferentie mensen op het eiland om alsnog goed te luisteren naar de autoriteiten en om thuis te blijven.

"Het is goed dat nu iets van communicatie op het eiland tot stand is gekomen", zegt Plasterk. "Niet voldoende, maar er zijn radiozenders die bewoners kunnen waarschuwen." Daarnaast wordt ook informatie verstrekt door lokale politie en megafoonwagens.

Het KNMI is zaterdag erin geslaagd extra weerberichten te verzorgen voor mensen op Sint Maarten. Vanaf 14.00 uur (Nederlandse tijd) zijn er tijdelijk elk uur updates via het lokale radiostation Laser 101.1 FM, dat weer in de lucht is, en via Trans World Radio, dat via een een sterke middengolfzender vanuit Bonaire opereert.

Grimmig

De openbare orde op Sint Maarten is sinds orkaan Irma niet onder controle. Volgens Rutte is de sfeer "nog steeds grimmig". Hij waarschuwt plunderaars op het eiland dat zij zich moeten realiseren dat zowel de politie als het defensiepersoneel hard mogen optreden. Op het eiland geldt sinds zaterdag de noodtoestand.

135 gevangenen die in de Pointe Blanche-gevangenis op Sint-Maarten zitten, worden overgebracht naar Curaçao en Bonaire, meldt de minister van Justitie van Curaçao. De gevangenis is zwaar getroffen.

Extra agenten en militairen worden naar het eiland gestuurd "om te voorkomen dat de ordeloosheid doorgaat", aldus de premier. Hij benadrukt dat de situatie op Sint Maarten, dat het hardst is getroffen door orkaan Irma, "heel zorgelijk" is. Nog niet iedereen is voorzien van de eerste levensbehoeften.

Inmiddels heeft een deel van het eiland weer elektriciteit en zijn de hoofdwegen weer toegankelijk. Het eerste vliegtoestel met hulpgoederen is zaterdagmiddag aangekomen. Ook is een vrachtvliegtuig van KLM met 60 ton aan hulpgoederen aangekomen op Curaçao. Vanuit Curaçao worden de spullen overgebracht naar Sint-Maarten.

De hulpverlening op Sint Maarten, Saba en Eustatius krijgt steeds meer vorm. Rutte weigert zaterdag nog een vraag te beantwoorden over de rol van de Nederlandse regering bij de wederopbouw, met name die van Sint Maarten. Het eiland is een zelfstandig land binnen het Nederlands koninkrijk. "We hebben nu één belang en dat is noodhulp geven."

Evacuatie

Door de hevige regenval op het eiland Saba, op zo'n 60 kilometer ten zuiden van Sint Maarten, zijn woningen door de zachte ondergrond gevoelig voor aardverschuivingen. Daarom zijn mensen van lager gelegen plekken gehaald en naar hoger gelegen delen van het eiland gebracht.

De komende dagen wordt door het kabinet gekeken naar hoe tientallen Nederlandse toeristen op Sint Maarten naar huis kunnen. De prioriteit lag de afgelopen 24 uur bij het evacueren van onder meer 65 nierdialysepatiënten, spoedpatiënten en zwangere vrouwen.

"We hopen dat mensen op Sint Maarten begrijpen dat dit onze eerste prioriteit was", meldt Rutte. Hiermee verwijst de premier naar de evacuaties van de Verenigde Staten en Canada. Die hebben toeristen uit eigen land van het eiland gehaald. De premier benadrukt dat zij geen patiënten op Sint Maarten hadden en daardoor zelf hun prioriteiten konden stellen.

Rutte heeft inmiddels met de Franse president Emmanuel Macron gesproken over de situatie op de Bovenwindse Eilanden. De landen gaan samenwerken in de nasleep van Irma. Frankrijk heeft in het Caribisch gebied een deel van Sint Maarten en eiland Saint Barthélemy.