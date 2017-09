Orkaan José lijkt bij passeren eiland Sint Maarten te ontzien

José veranderde zaterdag van koers en verwijderde zich in noord-noordwestelijke richting van het eiland af. "Weinig impact. Geen genadeklap", aldus meteoroloog en orkaanexpert Reinier van den Berg op Twitter.

Vanaf zondagmiddag neemt de orkaan geleidelijk in sterkte af, laat het Amerikaanse National Hurricane Center weten.

Eerder werd voorspeld dat de kern van de orkaan op Sint Maarten af zou gaan. Defensie wil de noodhulp zondag zo snel mogelijk hervatten.

Noodhulp

"Sint-Maarten is een totale chaos. Er is heel veel schade aan gebouwen en huizen. Hier is heel veel hulp nodig. Defensie levert noodhulp, maar daarna moet nog heel veel gebeurenn", zegt commandant André van der Kamp van Zr. Ms. Zeeland.

Samen met Zr. Ms. Pelikaan heeft de Zeeland hulpgoederen gebracht vanuit Curaçao. Vanwege de komst van orkaan José zaterdag is de Pelikaan weer teruggegaan naar Curaçao.

De Zeeland is uit veiligheidsoverwegingen enkele tientallen kilometers uit de kust gegaan om de tropische storm af te wachten. Daarbij zijn bewapende mariniers en medisch personeel op de wal achtergelaten.

Nieuw contact

Om de noodhulp op Sint-Maarten weer te hervatten, probeert de commandant opnieuw contact te maken met het eiland. "Hoop dat nieuwe schade meevalt", laat hij weten nadat José is gepasseerd.

Volgens Van der Kamp hebben zijn mariniers meegeholpen de orde op het eiland te herstellen en zullen ze dat voorlopig blijven doen. De plunderingen die vrijdag en zaterdag nog bezig waren, noemde Van der Kamp incidenten. '"Zoals ik het zie, is het eiland grotendeels onder controle."

Grimmig

De openbare orde op Sint Maarten is sinds orkaan Irma niet onder controle. Volgens Rutte is de sfeer "nog steeds grimmig". Hij waarschuwt plunderaars op het eiland dat zij zich moeten realiseren dat zowel de politie als het defensiepersoneel hard mogen optreden. Op het eiland geldt sinds zaterdag de noodtoestand.

135 gevangenen die in de Pointe Blanche-gevangenis op Sint-Maarten zitten, worden overgebracht naar Curaçao en Bonaire, meldt de minister van Justitie van Curaçao. De gevangenis is zwaar getroffen.

Extra agenten en militairen worden naar het eiland gestuurd "om te voorkomen dat de ordeloosheid doorgaat", aldus de premier. Hij benadrukt dat de situatie op Sint Maarten, dat het hardst is getroffen door orkaan Irma, "heel zorgelijk" is. Nog niet iedereen is voorzien van de eerste levensbehoeften.

Inmiddels heeft een deel van het eiland weer elektriciteit en zijn de hoofdwegen weer toegankelijk. Het eerste vliegtoestel met hulpgoederen is zaterdagmiddag aangekomen. Ook is een vrachtvliegtuig van KLM met 60 ton aan hulpgoederen aangekomen op Curaçao. Vanuit Curaçao worden de spullen overgebracht naar Sint-Maarten.

Hulpverlening

De hulpverlening op Sint Maarten, Saba en Eustatius krijgt steeds meer vorm. Rutte weigert zaterdag nog een vraag te beantwoorden over de rol van de Nederlandse regering bij de wederopbouw, met name die van Sint Maarten. Het eiland is een zelfstandig land binnen het Nederlands koninkrijk. "We hebben nu één belang en dat is noodhulp geven."

Koning Willem-Alexander komt zondag aan op Curaçao, vergezeld van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze brengen daar onder meer een bezoek aan een ziekenhuis waar slachtoffers van orkaan Irma zijn binnengebracht.

De twee worden op Curaçao geïnformeerd over de hulpverlening die vanaf het eiland wordt verleend. Daar wordt ook bekeken of en wanneer een bezoek mogelijk is aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De koning had al aangegeven dat hij tijdens zijn bezoek niemand in de weg wil lopen.

Evacuatie

Door de hevige regenval op het eiland Saba, op zo'n 60 kilometer ten zuiden van Sint Maarten, zijn woningen door de zachte ondergrond gevoelig voor aardverschuivingen. Daarom zijn mensen van lager gelegen plekken gehaald en naar hoger gelegen delen van het eiland gebracht.

De komende dagen wordt door het kabinet gekeken naar hoe tientallen Nederlandse toeristen op Sint Maarten naar huis kunnen. De prioriteit lag de afgelopen 24 uur bij het evacueren van onder meer 65 nierdialysepatiënten, spoedpatiënten en zwangere vrouwen.

"We hopen dat mensen op Sint Maarten begrijpen dat dit onze eerste prioriteit was", meldt Rutte. Hiermee verwijst de premier naar de evacuaties van de Verenigde Staten en Canada. Die hebben toeristen uit eigen land van het eiland gehaald. De premier benadrukt dat zij geen patiënten op Sint Maarten hadden en daardoor zelf hun prioriteiten konden stellen.