Veiligheidsregio Zeeland meldt ook dat drie personen die geassisteerd hebben bij het blussen van de brand rook hebben ingeademd. Die zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd.

De brand, die was ontstaan in een rolstoel, is inmiddels geblust. Door het vuur ontstond flinke rookontwikkeling in het gebouw aan de Koninginnelaan. De brandweer is het verzorgingstehuis aan het ventileren.