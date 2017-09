Noodtoestand op Sint Maarten uitgeroepen na verwoestende orkaan Irma

De politie krijgt door de noodtoestand meer bevoegdheden om op te treden. Sinds de verwoestende orkaan Irma vinden er op het eiland plunderingen plaats. Naast levensmiddelen worden ook producten als televisies gestolen.

Marlin roept bewoners op thuis te blijven en niet de straat op te gaan. Nederlandse militairen en marechaussees en milities van Aruba en Curaçao helpen mee de orde te herstellen op het eiland. Dat heeft de hoogste prioriteit, aldus de Koninklijke Marine via sociale media.

De openbare orde op Sint Maarten raakt "steeds meer onder controle", verklaarde marinecommandant Peter Jan de Vin gisteravond. De marine ondersteunt de lokale autoriteiten bij de handhaving ervan. Volgens de commandant verloopt de samenwerking 'uitstekend'.

Er komt mogelijk een nationale tv-actie om geld in te zamelen voor Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het Rode Kruis praat maandag met de NPO over de mogelijkheden.

Overleg

Zaterdag om 17.00 uur is er opnieuw in Den Haag crisisberaad onder leiding van premier Mark Rutte over de situatie op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Ook wordt gekeken of er extra maatregelen nodig zijn. Het is voor de derde dag op rij dat bewindslieden in het Nationaal Crisis Centrum bijeen komen.

Waarschijnlijk wordt ook de nieuwe orkaan José besproken. Volgens verschillende weerbureaus, waaronder ook het KNMI, passeert de kern van José op zo'n 100 kilometer van Sint Maarten. Eerder werd voorspeld dat die recht op het eiland af zou stevenen.

Inwoners op Sint Maarten moeten nog wel rekening rekening houden met regenbuien en windstoten met windkracht 7 tot 8. Weerinstituut KNMI denkt dat op het eiland rond 18.00 à 19.00 uur Nederlandse tijd het meest is te merken van de wind van José.

José kan aardverschuivingen veroorzaken op het eiland Saba, ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Sint maarten. Daarom worden mensen van lager gelegen plekken gehaald en naar hoger gelegen delen van het eiland gebracht. Het Rode Kruis waarschuwt ook dat Saba nog maar voor twee dagen drinkwater en voor een paar dagen aan voedsel heeft.

De ongeveer tweeduizend inwoners en hun huizen op Saba bleven redelijk gespaard door orkaan Irma. ''Regen en wind hebben echter veel bomen weggevaagd. Heuvels zijn daardoor kwetsbaar voor modderstromen'', aldus het Rode Kruis.

Hulpverlening

De Nederlandse krijgsmacht, de kustwacht en het Rode Kruis zijn met groot materieel actief in Sint Maarten na de orkaan Irma. Op Saba en Sint Eustatius is ook hulp, maar de schade op die eilanden is veel kleiner. De hulpverlening krijgt steeds meer vorm.

De eerste hulpvlucht naar Sint Maarten is zaterdagmiddag aangekomen. Het gaat om een C-130 Hercules van de luchtmacht met hulpgoederen en ruim honderd mariniers. Tegelijk ging een kustwachtvliegtuig van Curaçao naar het eiland, met aan boord mariniers die hulp moeten verlenen en de orde moeten handhaven. Het toestel haalt daarnaast 69 zieke mensen op.

De militairen en hulpgoederen waren eerder vanuit Nederland naar Curaçao gebracht met een ander transporttoestel van de luchtmacht, een KDC-10. Die vloog zaterdag voor de tweede keer naar Curaçao met water, voedsel, geneeskundig materiaal en spullen voor de genie.

Een tweede Hercules is nog onderweg van Eindhoven naar Curaçao, om van daaruit naar Sint Maarten te vliegen. De KDC-10 is groter, maar kan niet landen op het beschadigde vliegveld van Sint Maarten.

Defensie heeft ook twee marineschepen ingezet, de Zr. Ms. Pelikaan en de Zr. Ms. Zeeland. De Pelikaan is op weg terug naar Curaçao om nieuwe hulpgoederen op te halen. De Zeeland blijft in de buurt van Sint Maarten, maar wacht op zee het overtrekken van de orkaan José af.​

Weerberichten

Het KNMI is zaterdag erin geslaagd extra weerberichten te verzorgen voor mensen op Sint Maarten. Vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd zijn er tijdelijk elk uur updates via het lokale radiostation Laser 101.1 FM, dat weer in de lucht is, en via Trans World Radio, dat via een een sterke middengolfzender vanuit Bonaire opereert.

Mensen op Sint Maarten moesten het sinds woensdag, toen orkaan Irma over het eiland trok, zonder weerbericht stellen. Verbindingen waren uitgevallen en de eigen meteodienst raakte uit de lucht.