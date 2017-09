Afstand tussen orkaan José en Sint Maarten waarschijnlijk wat groter dan gedacht

Volgens Weeronline.nl passeert volgens de laatste verwachting de kern van José evengoed op amper 100 kilometer van het eiland. De windkracht zal dan vermoedelijk 11 zijn, één beaufort onder orkaankracht (windkracht 12).

De kracht is minder dan die van voorganger Irma, maar dat neemt niet weg dat het eiland rekening moet houden met zeer zware windstoten, hoge golven en hoosbuien.

Weeronline.nl verwacht dat Sint Maarten, net als bij orkaan Irma, door José zwaarder zal worden getroffen dan Saba en Sint Eustatius. De kern van orkaan José blijft ruim 150 kilometer weg van Saba en Sint Eustatius. De wind zal op deze eilanden stormachtig tot storm worden (8-9 bft).

Irma

Naast José zijn er nog twee andere orkanen actief in de Atlantische Oceaan. Het gaat daarbij om Irma en Katia.

Orkaan Irma is over de Sabana-Camagüey-archipel getrokken, een reeks kleine eilanden pal voor de Noord-Cubaanse kust. Duizenden bewoners van de archipel waren door de autoriteiten ondergebracht in noodopvangcentra, in de meeste gevallen in scholen.

De Cubaanse overheid had vrijdag voor de meeste noordelijke provincies een stormwaarschuwing gegeven, maar de gevolgen van Irma, ook materieel, lijken mee te vallen. Er zijn geen meldingen over slachtoffers.

Boven zee herwint Irma momenteel aan kracht en stevent op Florida af, waar zij zondag zal aanlanden. Op de Florida Keys, een langgerekt lint van ongeveer 1700 eilandjes, wakkerde de wind zaterdag al flink aan. De meteorologen hebben gewaarschuwd voor extreem hoogwater.

In de Amerikaanse staat Florida hebben ongeveer 5,6 miljoen mensen een oproep gekregen te evacueren naar veiliger oorden.

Katia

De orkaan Katia heeft de oostkust van Mexico bereikt. Hoewel het om een echte orkaan gaat, haalt deze het niet bij zijn soortgenoten die momenteel door het Caribisch gebied razen en overal zware verwoestingen aanrichten.

Het National Hurricane Center (NHC) in de Verenigde Staten deelt Katia in categorie 1 in. De storm trekt na aanlanding in westelijke richting en neemt verder in kracht af.

Het NHC voorspelt dat de storm zaterdag betrekkelijk snel geheel zal 'oplossen'. Er zijn uit Mexico geen meldingen over slachtoffers. Dat is heel anders aan de zuidwestkust van het land, waar een etmaal eerder zestig mensen omkwamen door een zeer krachtige aardbeving.