Afstand tussen orkaan José en Sint Maarten groter dan gedacht

Volgens verschillende weerbureaus, waaronder ook het KNMI, passeert de kern van José op zo'n 100 kilometer van Sint Maarten.

Eerder op de dag waren er voorspellingen die lieten zien dat Sint Maarten te maken zou krijgen met windsnelheden die net onder orkaankracht liggen, maar in nieuwe voorspellingen van weerbureau Weerplaza lijkt Sint Maarten alleen te maken te krijgen met zeer harde wind. Dat neemt niet weg dat het eiland rekening moet houden met onweersbuien en stevige windstoten.

Het was al bekend dat de eilanden Saba en Sint Eustatius minder last zouden krijgen van orkaan José, dan voor Sint Maarten het geval leek. De kern van orkaan José blijft ruim 150 kilometer weg van Saba en Sint Eustatius. Ook daar lijkt het dus minder zwaar weer te worden.

Irma

Naast José zijn er nog twee andere orkanen actief in de Atlantische Oceaan. Het gaat daarbij om Irma en Katia.

De orkaan Irma is zaterdag na het bereiken van Cuba afgezwakt tot een storm in de categorie 3. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) verwacht echter dat de wervelstorm op de weg naar de Amerikaanse staat Florida weer in kracht toeneemt.

Verwacht wordt dat Irma zondagochtend (lokale tijd) Florida zal bereiken. In de laatste voorspellingen is de koers van de orkaan iets naar het westen verlegd waardoor Irma noordelijker in Florida aan land zal gaan.

Volgens het NHC blijft Irma een ''extreem gevaarlijke'' orkaan, met in de hele staat Florida levensbedreigende windsnelheden tot 205 kilometer per uur. De orkaan gaat gepaard met hevige regenval waardoor overstromingen zullen ontstaan.

In Florida hebben ongeveer 5,6 miljoen mensen een oproep gekregen te evacueren naar veiliger oorden.

Katia

De orkaan Katia heeft ondertussen de oostkust van Mexico bereikt. Hoewel het om een echte orkaan gaat, haalt deze het niet bij zijn soortgenoten die momenteel door het Caribisch gebied razen en overal zware verwoestingen aanrichten.

Het National Hurricane Center (NHC) in de Verenigde Staten deelt Katia in categorie 1 in. De storm trekt na aanlanding in westelijke richting en neemt verder in kracht af.

Het NHC voorspelt dat de storm zaterdag betrekkelijk snel geheel zal 'oplossen'. Er zijn uit Mexico geen meldingen van slachtoffers. Dat is heel anders aan de zuidwestkust van het land, waar een etmaal eerder zestig mensen omkwamen door een zeer krachtige aardbeving.