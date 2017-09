Politie houdt twee mannen aan in onderzoek naar cocaïnesmokkel met kotter

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt vrijdag dat het gaat om een 30-jarige man uit Amstelveen en een 42-jarige man uit Hippolytushoef. Beide verdachten maakten gebruik van een versleutelde telefoon.

Aan boord van de uit Urk afkomstige kotter was 260 kilo cocaïne. De boot werd op 10 juni voor de kust van Friesland onderschept en door de kustwacht naar de haven van Harlingen begeleid. Daar werd de vijfkoppige bemanning aangehouden.

Zij zitten nog steeds vast en worden 12 september voorgeleid. Het gaat om drie Nederlanders, een Pool en een Montenegrijn.

Naoufal F.

Het OM laat weten de man uit Amstelveen al langer in de gaten te houden op verdenking van witwassen. Zo kwam zijn naam naar voren in het onderzoek naar de liquidatiepoging op Peter R. in Diemen in november 2015. In juli van dit jaar werden vijf mannen veroordeeld tot straffen van twintig jaar cel.

Een van de hoofdverdachten in dat onderzoek is Naoufal F. Hij wordt door het OM gezien als de opdrachtgever voor de moordpoging en staat daarvoor terecht. Uit onderzoek naar de versleutelde berichten van Ennetcom is nu de verdenking ontstaan dat de man uit Amstelveen intensief contact onderhield met F. Hij zou zich voor hem bezig houden met het witwassen van crimineel verkregen geld of goederen.

De politie startte daarop een afzonderlijk onderzoek naar de man uit Amstelveen. Een observatieteam van de recherche hield de man op 9 juni in de haven van Harlingen in de gaten toen hij een ontmoeting had met twee van de bemanningsleden van de kotter die enige tijd later de haven uitvoer. Dit leidde de dag erna tot de onderschepping van 260 kilo cocaïne door de FIOD en de douane.

Hippolytushoef

Het onderzoek naar de versleutelde berichten heeft nog een verdenking opgeleverd tegen de man uit Amstelveen en de man uit Hippolytushoef. De mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de beschieting van een woning in Hippolytushoef op 14 juni 2015. Drie kogels misten net de bewoner van het huis.

De mannen zijn voor veertien dagen vastgezet.

Justitie beschikt sinds maart van dit jaar over ruim 3,6 miljoen ontcijferde berichten na het kraken van een server van Ennetcom. Het gaat om communicatie tussen zware criminelen die gebruik maakten van versleutelde telefoons in de periode tussen 2011 en 2016. Dit leidde al tot meerdere arrestaties.