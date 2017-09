Koning Willem-Alexander en Plasterk zondag naar Curaçao

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

De twee worden daar geïnformeerd over de hulpverlening in het door orkaan Irma geteisterde Sint Maarten. Daar wordt ook bekeken of en wanneer een bezoek mogelijk is aan Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius.

Een groot deel van de bewoners van het Nederlands deel van Sint Maarten is verstoken van de eerste levensbehoeften. Dat zegt premier Mark Rutte vrijdag bij een persconferentie.

"We proberen nu in zo kort mogelijke tijd voedsel, water en medicijnen op het eiland te krijgen", aldus Rutte. "We hebben haast omdat de volgende orkaan Jose in aantocht is."

Gevraagd naar plunderingen op het eiland zei Rutte dat de situatie ernstig is. Het bestuur heeft grote moeite om de taken uit te voeren.

Vliegveld

Volgens minister Ronald Plasterk zijn de haven en het vliegveld open voor militaire doeleinden. Zo kunnen hulpverleners goederen brengen naar het getroffen eiland. Volgens de minister zijn er naast de 135 Nederlandse militairen op het eiland nog eens honderd onderweg. "Maar als het noodzakelijk is, brengen we meer mensen naar het eiland."

Er is nu nauwelijks openbaar bestuur op het eiland, door het gebrek aan communicatiekanalen. Plasterk gaat vrijdagmiddag praten met de minister-president van Sint Maarten om het openbare bestuur zo snel mogelijk te herstellen.

Een tweede C-130 Hercules is vrijdag vertrokken richting Sint-Maarten. Het vrachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht steeg op vanaf Vliegbasis Eindhoven. Aan boord zitten vooral voedsel en water. Het toestel komt waarschijnlijk zaterdagavond lokale tijd aan op Curaçao.

Jose

Plasterk meldt dat de volgende orkaan, Jose, Sint Maarten lijkt te gaan schampen. De kern van de orkaan gaat waarschijnlijk niet over het eiland. Op dit moment lijkt Sint Maarten daardoor alleen met een stormachtige wind te maken te krijgen.

Orkaan Irma is vrijdag rond 10.45 uur afgeschaald naar categorie 4. Verwacht wordt dat Irma zondagochtend (Nederlandse tijd) de Amerikaanse staat Florida bereikt.

Slachtoffers

Op de Bovenwindse Eilanden zijn tot nu toe achttien doden gevallen. Er viel een dode op het Nederlands deel van Sint Maarten. Maar volgens Rutte is het beeld van de slachtoffers nog steeds niet helemaal compleet.

Daarnaast zijn tientallen mensen gewond geraakt. Mensen kunnen wel weer naar het ziekenhuis worden vervoerd.