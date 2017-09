Het slachtoffer werd in haar appartement bruut overvallen. Ze ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis, aldus een politiewoordvoerder. Of er buit is meegenomen, kon hij niet zeggen.

De politie spreekt van een laffe daad en zet groot in om de dader of daders op te sporen. Het complex aan de Rondweg is ruim afgezet. Meerdere forensisch rechercheurs en een hond zoeken naar sporen en een politiehelikopter maakt beelden van de omgeving.