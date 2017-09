Onduidelijkheid over Nederlandse slachtoffers op Sint Maarten

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

De bewoners zijn geheel van de buitenwereld afgesloten. Op Saba en Sint-Eustatius heeft Irma in ieder geval geen slachtoffers gemaakt.

"Ons Koninkrijk is zwaar getroffen en de materiële schade is zeer groot. Er is een grote behoefte aan voedsel en water. Helaas is het eiland nog niet bereikbaar vanwege de verwoesting van de luchthaven en de haven", aldus Rutte.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zei eerder dat er door uitgevallen communicatiekanalen maar heel weinig contact mogelijk is met de eilanden. Minister Plasterk, premier Rutte, Stef Blok (Veiligheid en Justitie), Jeanine Hennis (Defensie) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zijn voorafgaand aan de persconferentie bijeen gekomen voor een crisisberaad.

Slachtoffers

Op andere eilanden zijn zeker elf mensen omgekomen door de orkaan. De meeste doden vielen tot nu toe op het Franse deel van Sint Maarten. In totaal kwamen op de Franse eilanden acht mensen om het leven, melden de autoriteiten.

De andere doden vielen op de eilanden Barbuda, Barbados en Anguilla. Op Barbados kwam een persoon om het leven tijdens het surfen. Daarnaast zijn er 23 gewonden gevallen.

Jose

Er zijn tevens grote zorgen over de komst van de tropische storm Jose, vertelt Rutte tijdens de persconferentie. Deze tropische storm groeit naar verwachting ook uit tot een orkaan en trekt zoals het nu lijkt in de richting van de Caribische eilanden.

Orkaan Irma trekt donderdag verder richting de Dominicaanse Republiek en Haïti. Donderdagavond (lokale tijd) trekt Irma langs de Turks- en Caicoseilanden. Dit gebied kan het heel zwaar te verduren krijgen, omdat de hoge windsnelheden aan de noordflank van Irma het grootst zijn. Deze zone raakt de eilanden.

Zondagochtend (lokale tijd) bereikt de orkaan de Amerikaanse staat Florida. Naar verwachting is de orkaan dan iets in kracht afgenomen. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) verwacht dat de orkaan dan is afgezwakt naar de vierde categorie. Circa 100.000 inwoners van Miami en omgeving hebben de opdracht gekregen om te vertrekken.

Herstel

Militairen beginnen donderdag op Sint Maarten, Sint-Eustatius en Saba met herstelwerkzaamheden. Mariniers en manschappen van de genie van de landmacht gaan dan beginnen met het herstellen van de infrastructuur en het bewaken van de openbare orde, aldus Defensie.

Marineschip Zr. Ms. Zeeland is donderdag rond 13.30 uur (Nederlandse tijd) aangekomen bij Sint Maarten. Verkenners kijken hoe het met de kade in hoofdstad Philipsburg is gesteld. Daar moeten de Zr. Ms. Zeeland en de Zr. Ms. Pelikaan afmeren.

Het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland heeft een helikopter en bootjes aan boord om mensen en hulpgoederen aan land te brengen. Bovendien is er aan boord plek voor ongeveer honderd evacués.