Dodental orkaan Irma op Bovenwindse Eilanden stijgt naar tien

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

De meeste doden vielen tot nu toe op de Franse eilanden. Daar kwamen tot nu toe acht mensen om het leven, melden de Franse autoriteiten. De andere doden vielen op de eilanden Barbuda en Barbados. Op Barbados kwam een persoon om het leven tijdens het surfen. Daarnaast zijn er 23 gewonden gevallen.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt dat er maar zeer beperkt contact is met Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Volgens Plasterk is donderdag nog steeds niets te zeggen over eventuele slachtoffers op het Nederlandse deel van Sint Maarten. Het Rode Kruis meldt dat er tot op heden in ieder geval geen Nederlandse slachtoffers zijn gemeld op Saba.

Nederlandse militairen zijn op Saba en Sint-Eustatius begonnen met patrouilles. Reisorganisatie TUI meldt dat er zeker 2.400 Nederlandse toeristen in het orkaangebied zijn. Op het eiland Sint Maarten bevinden zich volgens de reisorganisatie vier Nederlandse toeristen. Met hen is contact gemaakt, ze maken het goed.

Sint Maarten

Ondanks het feit dat er weinig contact mogelijk is met Sint Maarten, is wel al bekend dat de schade daar "enorm" is, liet Plasterk weten. Volgens voorzitter Daniel Gibbs van de regionale volksvertegenwoordiging van Sint Maarten, is 95 procent van het eiland verwoest.

Het vliegveld op het eiland is nu ook niet bereikbaar. Wel wordt volgens Plasterk alles in het werk gesteld om het vliegveld weer bereikbaar te maken, eerst voor helikopters en kleinere vliegtuigen.

Vrijdag moet het eerste grote vliegtuig met extra hulpmiddelen naar Sint Maarten vertrekken, mits de omstandigheden en het weer dat toelaten.

Militairen

Ondertussen gaan militairen en andere medewerkers van Defensie proberen om het openbare leven zo snel mogelijk weer op te starten op Sint Maarten. ''Het op gang brengen van het openbare leven heeft voor ons de hoogste prioriteit'', zei luitenant-ter-zee Egbert Stoel vanuit Curaçao tegen het NOS Radio 1 Journaal.

Naast de beperkte toegang tot havens en luchthavens zijn ook regeringsgebouwen niet beschikbaar. ''We zijn nu bezig om het eiland in kaart te brengen en proberen een beeld te krijgen wat nodig is voor de opbouw.'' Het schip Zr. Ms. Pelikaan is momenteel al op weg naar Sint Maarten.

''We gaan zo snel mogelijk proberen om het vliegveld te ontsluiten, zodat er extra middelen naar het eiland kunnen komen. Aan boord van de Pelikaan hebben we voertuigen, een bulldozer en militaire eenheden die daarbij kunnen helpen", aldus Stoel.

Crisisberaad

De ministers die het meest betrokken zijn bij de hulpverlening aan de door Irma getroffen eilanden, komen donderdagochtend om 10.00 uur bijeen in het Nationaal Crisis Centrum.

Behalve premier Mark Rutte zullen Stef Blok (Veiligheid en Justitie), Jeanine Hennis (Defensie), Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) aanwezig zijn.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken is onderweg naar Tallinn om daar met zijn Franse en Britse collega te spreken. '"We staan in nauw contact met de andere getroffen landen. Tijd om samen de schouders eronder te zetten." In Tallinn vindt een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU plaats.

Haïti

Donderdag trekt orkaan Irma verder richting de Dominicaanse Republiek en Haïti. Donderdagavond (lokale tijd) trekt Irma langs de Turks- en Caicoseilanden. Dit gebied kan het heel zwaar te verduren krijgen, omdat de hoge windsnelheden aan de noordflank van Irma het grootst zijn. Deze zone raakt de eilanden.

Zondagochtend (lokale tijd) bereikt de orkaan de Amerikaanse staat Florida. Naar verwachting is de orkaan dan iets in kracht afgenomen. Circa 100.000 inwoners van Miami en omgeving hebben de opdracht gekregen om te vertrekken met het oog op de komst van de orkaan Irma. Gouverneur Rick Scott van Florida reisde woensdag door het kustgebied van het zuiden van Florida om te waarschuwen voor de verwoestingen die Irma zou kunnen aanrichten.

Jose

Ondertussen heeft zich op de Atlantische Oceaan ook een nieuwe tropische storm ontwikkeld. Deze tropische storm, met de naam Jose, groeit naar verwachting ook uit tot een orkaan en trekt zoals het nu lijkt ook in de richting van de Caribische eilanden.

Plasterk waarschuwt voor de eventuele gevolgen van een nieuwe orkaan. "De ervaring leert dat het juist veel schade kan toebrengen omdat mensen weer naar buiten gaan en dingen niet meer goed vast zitten. Het is dan echt oppassen geblazen.''

De minister van Binnenlandse Zaken hoopt bovendien dat een groter vliegtuig met hulpmiddelen Sint Maarten kan bereiken voor de komst van een volgende storm.