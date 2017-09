Twee doden door verwoestende orkaan Irma op Bovenwindse Eilanden

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

De personen die zijn omgekomen waren in het Caribische gebied van Frankrijk, een deel van Sint Maarten en het eiland Saint Barthélemy. De Franse autoriteiten melden dat er ook twee mensen zwaargewond zijn.

Niet bekend is of de orkaan in de Nederlandse delen van de Bovenwindse Eilanden slachtoffers heeft gemaakt. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt dat er maar zeer beperkt is contact met Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius. "We weten ook nog niet of er persoonlijke slachtoffers zijn", aldus de minister.

Op Saba zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. De opvangcentra van de hulporganisatie op de Bovenwindse Eilanden zitten overvol met mensen die moesten vluchten voor de orkaan. Exacte aantallen kan het Rode Kruis nog niet geven vanwege de verstoorde communicatieverbindingen.

Schade

Nu de ergste stormen voorbij zijn, maakt Sint Maarten zo goed als mogelijk de schade op. Nederlandse militairen zijn, ook op Saba en Sint-Eustatius, daartoe begonnen met patrouilles. De schade op Sint Maarten is ''enorm'' en zelfs zo groot dat de precieze omvang nog niet in beeld is, liet minister Plasterk eerder weten.

Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis is een grote communicatiemast in de haven van Sint Maarten omgevallen. Ook zijn de haven en de luchthaven zwaar getroffen en liggen de schepen op elkaar en in de straten. Op het eiland geldt nog steeds een uitgaansverbod.

Op Saba en Sint-Eustatius was eerder ook een uitgaansverbod ingesteld, maar dat is volgens de Rode Kruiswoordvoerder inmiddels opgeheven. Hulpverleners van de organisatie zijn op deze eilanden begonnen met het ruimen van puin.

​Hulp

Het Rode Kruis deelt op Sint Maarten dekens en dekzeilen uit aan de bevolking. De komende uren wordt nog veel regen verwacht. De hulporganisatie vreest dat dit kan leiden tot modderstromen die voor ''extra complicaties'' kunnen zorgen.

Het kabinet is intussen druk met de coördinatie van nationale en internationale hulp. De Nederlandse bewindslieden leven mee, zegt premier Mark Rutte. Hij wijst erop dat twee marineschepen zodra het weer het toelaat vanuit Aruba en Curaçao militairen en hulpgoederen zullen afleveren. Honderd militairen zijn al in het gebied.

Orkaan Irma trekt vanaf woensdagavond laat over de Britse Maagdeneilanden richting de Amerikaanse staat Florida. Wel waait het op Sint Maarten, met 42.000 inwoners op het Nederlandse deel, met windkracht 7 nog behoorlijk hard.

Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center is de tropische storm 'Jose' inmiddels ook uitgegroeid tot een orkaan die onderweg is naar de Caribische eilanden. Het is nog onduidelijk of die orkaan ook de Nederlandse Antillen zal bereiken en hoe zwaar die zal zijn.