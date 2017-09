Ziekenhuis Arnhem gooit onbedoeld hartbeelden 364 kinderen weg

Specialisten hebben de dossiers van alle betrokken kinderen bestudeerd en besloten dat achttien kinderen terug moeten komen om opnieuw een hartecho te laten maken.

De fout is in juli ontdekt toen een hartfilmpje van een kind onvindbaar bleek. Onderzoek toonde aan dat het geheugen van het echoapparaat in november 2016 was opgeschoond, waarbij alle beelden zijn weggegooid die tussen 2012 en 2016 zijn gemaakt. Er was ook geen back-up gemaakt.

Kinderartsen en kindercardiologen van het Rijnstate en het academisch ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen hebben na de ontdekking de dossiers van alle 364 kinderen bestudeerd. Hoewel er geen beelden meer zijn, staat in die dossiers wel het resultaat van het echo-onderzoek beschreven.

Afwijking

Het bleek dat de echo bij de meeste van de 364 kinderen destijds geen cardiologische afwijking aan het licht bracht. Deze kinderen hoeven nu geen nieuwe beelden te laten maken. De achttien kinderen die terug moeten komen, zijn nog in behandeling bij Rijnstate of het Radboudumc.

Rijnstate heeft de plicht alle medische informatie minimaal vijftien jaar te bewaren. Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat nog eens beelden verloren gaan. Aan de ouders van de betrokken kinderen is een excuusbrief gestuurd.