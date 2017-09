Orkaan Irma richt 'enorme' schade aan op Sint Maarten

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Minister Plasterk meldt dat er maar zeer beperkt contact is met Sint Maarten omdat daar de elektriciteit en de meeste verbindingen zijn weggevallen. Mede daardoor is er nog geen compleet beeld van de schade die is aangericht.

"We weten ook nog niet of er persoonlijke slachtoffers zijn", zegt Plasterk. "Er zullen zeker verzoeken om hulp komen en die zullen we zeker inwilligen." Net als de minister heeft het koningspaar woensdag aangegeven in gedachten te zijn met de mensen op Sint Maarten.

Uit eerste beelden is te zien dat in de hoofdstad Philipsburg straten zijn ondergelopen door de opgezwiepte zee en door de hevige regenval. Daken zijn afgerukt en bomen zijn omgewaaid. Ook op de luchthaven Prinses Juliana is sprake van een ravage, zowel in het luchthavengebouw als op de start- en landingsbaan.

Zwaar

Orkaan Irma is de zwaarste orkaan die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen, in elk geval sinds het begin van de weermetingen. Dat meldt Weerplaza woensdagmiddag. Het bereikt snelheden van meer dan 250 kilometer per uur, met uitschieters van ruim over de 300 kilometer per uur.

Volgens Weerplaza trekt de orkaan relatief snel verder, in tegenstelling tot orkaan Harvey die onlangs dagenlang bleef hangen boven dezelfde plaats in Texas. Het meteorologisch instituut verwacht dat de windsnelheden op Sint Maarten aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) zullen zijn afgenomen.

Het oog van orkaan Irma nadert woensdag de Maagdeneilanden, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). Volgens het weerinstituut is Irma nu nog ongeveer 225 kilometer ten oosten van Puerto Rico, en beweegt zich voort met maximale windsnelheden van 295 kilometer per uur.

Militairen

Nederlandse militairen beveiligen de schuilplaatsen waar de inwoners van Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius dekking zoeken tijdens het overtrekken van de verwoestende orkaan Irma. Als die Sint Maarten weer achter zich laat, neemt een honderdtal mariniers en manschappen van de genie meteen de schade op.

Ook kunnen de militairen zorg verlenen, puin ruimen en zo nodig de orde bewaken, laat het ministerie van Defensie weten. Ze assisteerden voor aankomst van de orkaan al bij het handhaven van de avondklok die het eilandbestuur had ingesteld.

De militairen kwamen even voor de orkaan aan op de Bovenwindse Eilanden. Ze richtten er een commandopost in en legden verbindingen met hun hoofdkwartier op Curaçao. Na de orkaan zullen zij deze vermoedelijk beschadigde verbindingen herstellen om onder meer de schade te kunnen doorgeven.

Hulpploegen

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, laat weten dat een aantal solide gebouwen, zoals een politiebureau en een kazerne schade heeft opgelopen, dus de verwachting is dat minder sterke gebouwen er niet veel beter aan toe zijn.

Collomb heeft drie extra hulpploegen naar de zwaar getroffen eilanden Sint Maarten en Saint Barthélemy gestuurd. Hij had nog niets vernomen over doden als gevolg van het noodweer. Dat zou over de getroffen eilanden ook 400 millimeter regen uitstorten en de zee tot golven van meer dan 10 meter hoog opzwepen. Boten zijn verwoest, wijken ondergelopen en daken en muren weggerukt.

De Franse minister die is belast met overzeese gebiedsdelen, Annick Girardin, vreest naar eigen zeggen het ergste. Het oog van de ongekend zware orkaan is woensdag over Sint Maarten getrokken en gaat in noordwestelijke richting verder naar de noordkust van Puerto Rico.

Radiostations

Radiostations op Sint Maarten zijn één voor één uitgevallen. Tropixx 105.5 FM bleef nog wel lang in de lucht. Berichten die bewoners van het getroffen eiland daar achterlaten, spreken van verwoesting als gevolg van de harde windstoten.

Het gaat om weggewaaide daken en elektriciteitspalen, omgevallen bomen en zelfs brandjes in huizen. Op beelden van veiligheidscamera's die op Facebook opduiken, zijn verwoeste boten te zien en heel veel ondefinieerbare troep op straat. Hoewel nog steeds een straatverbod geldt, worden de gevolgen van de orkaan meer en meer zichtbaar.

Irma zal ook overlast verzorgen op de naastgelegen eilanden Saba en Sint Eustatius, maar minder dan op Sint Maarten het geval is. Sint Maarten heeft een Frans en een Nederlands deel. Het Nederlandse deel is een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Saba en Sint-Eustatius zijn bijzondere Nederlandse gemeenten.

Balans opmaken

Over de schade en mogelijke slachtoffers op Sint Maarten kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog geen uitspraken doen. "Daar is het op dit moment te vroeg voor", aldus een woordvoerder van minister Plasterk. Hij zegt dat moet worden afgewacht tot de orkaan voorbij is geraasd voordat de balans kan worden opgemaakt.



Maandag zijn militairen van Defensie vertrokken naar het Caribisch deel van het Koninkrijk op noodhulp te verlenen. Daar bieden zij de lokale autoriteiten ondersteuning. Als de storm voorbij is getrokken, zullen twee Nederlandse marineschepen en eenheden van de landmacht en Curaçaose militie de schade in kaart brengen en helpen met het herstel van de infrastructuur.



Op dit moment is contact met het eiland niet mogelijk. "We hebben al een tijdje geen contact kunnen leggen", aldus de woordvoerder van Plasterk.

Giro 5125

Het Nederlandse Rode Kruis opent giro 5125 voor hulpverlening in het Caribisch gebied. Snelle hulp is van levensbelang, aldus de hulporganisatie. Volgens een eerste schatting loop de schade in de vele miljoenen.

''De komende dagen wordt de hulpverlening nog lastig, er wordt veel regen verwacht en er is daardoor een grote kans op landverschuivingen. Ook is er voor komend weekend nóg een tropische storm voorspeld", zegt Marion van der Reijden, coördinator hulpverlening in het Caribisch gebied.

Op Sint Maarten heeft het Rode Kruis met de lokale overheid opvangcentra geopend. Daar heeft een aantal mensen de storm uitgezeten. Mogelijk worden er nog meer mensen opgevangen als blijkt dat hun huizen zodanig zijn beschadigd dat ze voorlopig niet terug kunnen.

Paul Martens, voorzitter van het Rode Kruis op Sint Maarten: "Zodra we naar buiten kunnen, gaan we door de wijken om behoeften in kaart te brengen. We hebben een voorraad kleding, voedsel en schoon drinkwater voor degenen die zichzelf niet kunnen helpen." Ook de website ikbenveilig.nl is opengezet. Mensen kunnen daar een bericht plaatsen om hun dierbaren te laten weten dat ze in veiligheid zijn.

De orkaan raakt ook de Dominicaanse Republiek, Haïti, de Bahama’s en Cuba. Het Rode Kruis zegt klaar te staan om hulp te verlenen in al deze gebieden.