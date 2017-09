Orkaan Irma richt 'enorme' schade aan op Sint Maarten

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Minister Plasterk meldt dat er maar zeer beperkt contact is met Sint Maarten omdat daar de elektriciteit en de meeste verbindingen zijn weggevallen. Mede daardoor is er nog geen compleet beeld van de schade die is aangericht.

"We weten ook nog niet of er persoonlijke slachtoffers zijn", zegt Plasterk. "Er zullen zeker verzoeken om hulp komen en die zullen we zeker inwilligen." Net als de minister heeft het koningspaar woensdag aangegeven in gedachten te zijn met de mensen die getroffen zijn door het natuurgeweld.

Premier Mark Rutte spreekt van ''vreselijke eerste berichten en beelden'' uit het Caribisch deel van het koninkrijk. Hij wijst erop dat twee marineschepen zodra het weer het toelaat vanuit Aruba en Curaçao militairen en hulpgoederen zullen afleveren.

Op de getroffen eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius zijn Nederlandse militairen die al op de eilanden waren begonnen met patrouilles om een beeld te krijgen van de schade. Het ministerie van Defensie laat weten dat het nu de eerste doelstelling is om een beeld van de situatie te krijgen.

Zwaar

Orkaan Irma is de zwaarste orkaan die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen, in elk geval sinds het begin van de weermetingen. Dat meldt Weerplaza woensdagmiddag. Het bereikt snelheden van meer dan 250 kilometer per uur, met uitschieters van ruim over de 300 kilometer per uur.

Volgens Weerplaza trekt de orkaan relatief snel verder, in tegenstelling tot orkaan Harvey die onlangs dagenlang bleef hangen boven dezelfde plaats in Texas. Het meteorologisch instituut verwacht dat de windsnelheden op Sint Maarten aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) zullen zijn afgenomen.

Irma heeft inmiddels de Maagdeneilanden bereikt. Het zal daarna onder andere langs Puerto Rico richting de Amerikaanse staat Florida gaan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor de gebieden de noodtoestand uitgeroepen.

Franse gebieden

De autoriteiten in Frankrijk melden dat in hun Caribische gebieden, een deel van Sint Maarten en eiland Saint Barthélemy, zeker twee doden en twee ernstig gewonden zijn gevallen. De Franse president Emmanuel Macron zegt dat het te vroeg is om een totaalbeeld van de impact van Irma op de eilanden te schetsen, maar die zou wel "hard en wreed" blijken.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, laat weten dat een aantal solide gebouwen, zoals een politiebureau en een kazerne schade heeft opgelopen, dus de verwachting is dat minder sterke gebouwen er niet veel beter aan toe zijn.

Collomb heeft drie extra hulpploegen naar de zwaar getroffen eilanden Sint Maarten en Saint Barthélemy gestuurd. Het noodweer zou over de getroffen eilanden 400 millimeter regen hebben uitgestort en de zee tot golven van meer dan 10 meter hoog opgeziept. Boten zijn verwoest, wijken ondergelopen en daken en muren weggerukt.

Opvangcentra

De opvangcentra van het Rode Kruis op Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius zitten overvol. Exacte aantallen kan de hulporganisatie nog niet geven, omdat de communicatieverbindingen als gevolg van de allesvernielende orkaan heel slecht zijn, zegt een woordvoerder.

Het Nederlandse Rode Kruis opende eerder op de dag giro 5125 voor hulpverlening in het Caribisch gebied. Snelle hulp is van levensbelang, aldus de hulporganisatie. Volgens een eerste schatting loopt de schade in de vele miljoenen.

''De komende dagen wordt de hulpverlening nog lastig, er wordt veel regen verwacht en er is daardoor een grote kans op landverschuivingen. Ook is er voor komend weekend nóg een tropische storm voorspeld", zegt Marion van der Reijden, coördinator hulpverlening in het Caribisch gebied.

Het Rode Kruis heeft een voorraad kleding, voedsel en schoon drinkwater voor "degenen die zichzelf niet kunnen helpen." Ook de website ikbenveilig.nl is opengezet. Mensen kunnen daar een bericht plaatsen om hun dierbaren te laten weten dat ze in veiligheid zijn.

De orkaan raakt ook de Dominicaanse Republiek, Haïti, de Bahama’s en Cuba. Het Rode Kruis zegt klaar te staan om hulp te verlenen in al deze gebieden.

Radiostations

Radiostations op Sint Maarten zijn één voor één uitgevallen. Tropixx 105.5 FM bleef nog wel lang in de lucht. Berichten die bewoners van het getroffen eiland daar achterlaten, spreken van verwoesting als gevolg van de harde windstoten.

Het gaat om weggewaaide daken en elektriciteitspalen, omgevallen bomen en zelfs brandjes in huizen. Op beelden van veiligheidscamera's die op Facebook opduiken, zijn verwoeste boten te zien en heel veel ondefinieerbare troep op straat. Hoewel nog steeds een straatverbod geldt, worden de gevolgen van de orkaan meer en meer zichtbaar.

Irma zal ook overlast verzorgen op de naastgelegen eilanden Saba en Sint Eustatius, maar minder dan op Sint Maarten het geval is. Sint Maarten heeft een Frans en een Nederlands deel. Het Nederlandse deel is een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Saba en Sint-Eustatius zijn bijzondere Nederlandse gemeenten.