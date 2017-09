OM eist taakstraffen voor rellen na Excelsior-Feyenoord

Het vijftal, allemaal twintigers, wordt verdacht van onder meer het belagen van agenten, ME'ers en politieauto's door ze te bekogelen met parasolvoeten, hekken en stenen.

Op 7 mei 2017 had Feyenoord landskampioen voetbal kunnen worden, bij winst tegen stadsgenoot Excelsior. De wedstrijd werd echter verloren en de voetbalclub pakte de titel pas een week later. De teleurstelling was groot onder de fans en velen reageerden dat af op de politie die met 750 man sterk in de stad was.

Ruim honderd mensen zijn na die wedstrijd aangehouden.

Onaanvaardbaar

De eerste vijf van hen stonden woensdagochtend terecht in de Rotterdamse rechtbank, woensdagmiddag volgen er nog vijf. "Geweld tegen de politie is volstrekt onaanvaardbaar", motiveerde de officier van justitie haar strafeisen. Dat het ook nog om voetbalgerelateerd geweld gaat, werkt volgens haar eveneens strafverzwarend.

Na de rellen in de Rotterdamse binnenstad plaatste de politie herkenbare beelden van relschoppers online. Een aantal van hen meldde zich direct bij de politie, waaronder twee van de verdachten woensdag. Een derde man werd door de politie herkend, omdat hij al vaker daarmee te maken heeft gehad.

Twee mannen gingen niet zelf naar de politie en konden een paar weken later na tips worden opgepakt.

Opjutten

Het vijftal gaf allemaal aan spijt te hebben van hun daden. Ze lieten zich opjutten door andere aanwezigen, waren aangeschoten, hadden naar huis moeten gaan in plaats van in het centrum te blijven en schamen zich nu, lieten ze de rechter weten. Allen beloofden hun leven te beteren.

Een enkeling vindt voetbal niet eens leuk, gaf hij woensdag toe. De rest wel, Feyenoord en de liefde voor de voetbalclub is met de paplepel ingegoten, vertelde een van de verdachten. De rechter vroeg hem met Rotterdamse tongval: "U bent een echte Rotterdammert, is het niet?"