Ochtendspits met 'tienminutentrein' volgens NS zonder problemen verlopen

''Reizigers hoefden minder lang te wachten. De drukte was vergelijkbaar met een normale werkdag'', liet de NS weten. ''We hadden geen uitval of noemenswaardige vertragingen'', vertelde een woordvoerder. ''De rest van de dag blijven we het nauwlettend in de gaten houden.''

Reizigersorganisatie Rover zegt op de eerste testdag klachten te hebben gekregen van reizigers uit onder meer Alkmaar, Utrecht, Roermond, Sittard en Houten. Om de test met de tienminutentrein mogelijk te maken, vertrekken op andere plaatsen treinen op andere tijden dan normaal. Sommige reizigers wisten dat niet, ondanks aankondigingen van NS op stations en in treinen. Daarnaast lopen diverse reizigers hun aansluiting mis.

Aansluitingen

''Problemen met aansluitingen zijn er onder meer voor sprinterreizigers tussen Woerden en Tiel, Utrecht en Den Bosch en Uitgeest en Almere. Hiermee zijn sprinterreizigers het kind van de rekening'', stelt Rover.

''Sommige mensen zijn slechter af'', erkent een woordvoerder van de NS. ''Dat zijn er meer dan ons lief is, maar het is echt nodig. We moeten deze regeling goed testen en kinderziektes eruit halen.''

Ook lokaal is er onvrede. Zo zei een wethouder van Vught tegen Omroep Brabant dat nu ''ongekend veel'' treinen langsrijden en voor gesloten spoorwegovergangen zorgen. Over enkele jaren komt daar overigens verandering in. ''Over een aantal jaren hebben we verdiept spoor, maar tot die tijd hebben we hier heel veel overlast van'', aldus wethouder Fons Potters.

Dienstregeling

Totdat de nieuwe dienstregeling ingaat in december beproeven NS en Prorail iedere woensdag hoe het in de praktijk uitpakt om zes intercity's per uur te laten rijden. Achter de schermen brengt de uitbreiding van het aantal treinen grote veranderingen met zich mee, aldus beide bedrijven. Zo moet bijvoorbeeld worden bekeken hoe het in- en uitstappen van grote groepen reizigers verloopt en welke gevolgen onverwachte gebeurtenissen hebben.

Doordat de capaciteit in de nieuwe opzet 15 procent hoger is, kunnen meer mensen een zitplaats bemachtigen.

Boetes

Controleurs van Prorail deelden in de ochtendspits vier boetes uit aan mensen die op het traject ''gevaarlijk gedrag'' vertoonden op spoorwegovergangen, zoals oversteken terwijl er een trein aankomt. ''Daarnaast hebben we een flink aantal waarschuwingen gegeven'', zei een woordvoerster van de spoorbeheerder.