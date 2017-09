Basisschoolleraren leggen werk neer op 5 oktober

''De politiek moet nu echt over de brug komen, we willen een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. De vage toezeggingen waar de politiek tot nu toe mee komt zijn onvoldoende voor structureel beter onderwijs."

De vakbond maakt, samen met AOb, AVS, FvOv, FNV, de PO-raad en POinactie, deel uit van het PO-front. Het front organiseert een manifestatie op 5 oktober in het Zuiderpark in Den Haag.

Het PO-front wil een structureel bedrag van 900 miljoen euro voor salaris en 500 miljoen voor het verminderen van werkdruk.

De afgelopen weken werden bedragen als '270 miljoen euro' en 'een substantieel bedrag' genoemd in Den Haag. Schueler: ''Dat eerste bedrag is natuurlijk veel te weinig en de tweede toezeggingen zijn veel te vaag."

Schoolbesturen

Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van de lerarenacties en heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling van de PO-raad onder de schoolbesturen in het primair onderwijs, die door zo’n driehonderd schoolbesturen is ingevuld.

De PO-raad steunt de aangekondigde staking van de leraren op 5 oktober en informeert de schoolbesturen nader over de juridische aspecten van de staking. Verder worden de besturen opgeroepen medewerkers die op 5 oktober aan de staking willen deelnemen te steunen.

Wilhelmus

Eerder werd wel bekend dat het plan van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma om het Wilhelmus actief op scholen te gaan behandelen. Dit plan lanceerde hij tijdens de verkiezingscampagne.

De onderwijsbonden reageerden woest op dit uitgelekte voorstel van het nieuwe kabinet. Zij stelden allemaal dat de formerende partijen zich beter met serieuze onderwijsproblemen konden bezighouden, zoals de enorme werkdruk, het tekort aan leraren en de lage salarissen.