Paard valt uit trailer en overlijdt op A7 bij Drachten

Het is nog niet bekend hoe het paard op het wegdek terecht kon komen. De politie kan niet zeggen of het dier is aangereden of gewond is geraakt bij een val.

Volgens de Leeuwarder Courant had het paard zware verwondingen aan de benen. Een dierenarts heeft het gewonde dier in laten slapen. Het paard werd naast de vangrail geplaatst en afgedekt met een zeil.

Tussen Frieschepalen en het knooppunt Drachten stond tijdelijk een flinke file, doordat het wegdek tijdelijk was gesloten.