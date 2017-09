Rechtbank wijst aanvullend DNA-onderzoek in zaak Everink opnieuw af

Verdachte Mark de J. blijft vastzitten.

De rechtbank zegt in haar oordeel dat er onderzoek is gedaan door drie instituten, waaronder het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). "Deze onderzoeken zullen gebruikt worden bij de beoordeling van de zaak", aldus de rechtbank. Nog een onderzoek zal daar volgens de rechtbank niet aan bijdragen.

Het verzoek tot aanvullend onderzoek werd ingediend door de nieuwe advocaat van De J., Bob Kaarls. Voor zijn voorganger Pieter Hoogendam was een eerdere afwijzing van aanvullend onderzoek reden om op te stappen als advocaat.

Volgens de verdediging is er DNA gevonden van een derde onbekend persoon dat om nader onderzoek vraagt. Deskundigen lieten eerder weten dat het aangetroffen materiaal zo summier was, dat de kans erg klein is dat het DNA kan worden herleid naar een persoon.

Inhoudelijke behandeling

De rechtszaak tegen De J. (30), wordt waarschijnlijk op 11, 12 en 13 december inhoudelijk behandeld. Dat is ruim anderhalf jaar na de gewelddadige dood van Everink in maart vorig jaar en de arrestatie van de voormalig tenniscoach een paar weken later.

De J. heeft vanaf het begin ontkend zijn goede kennis en gokmaatje Everink te hebben gedood. Hij was de avond van Everinks dood bij hem in de villa, ze hadden samen gegeten en gegokt. Maar volgens De J. is hij ontvoerd door vier mannen toen hij naar huis wilde gaan.

'Radeloos'

Die mannen zouden de rijke zakenman hebben gedood. Ook maandag, tijdens een niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank, hield hij dit verhaal vol.

Hij zei ''radeloos" te worden van de houding van het Openbaar Ministerie. De J. en zijn advocaat hebben onderzoek laten doen dat mogelijk de theorie van De J. ondersteunt.