Marechaussee gaat toezicht verstekelingen in havens intensiveren met honden

Dat bevestigt de marechaussee na berichtgeving hierover in De Gelderlander. Nu heeft de marechaussee al vier van deze honden. Volgens de marechaussee zijn de honden hard nodig mensensmokkel tegen te gaan.

"In vrachtwagens zitten soms dubbele wanden waarachter mensen verstopt zijn. Of ze zitten in een hermetisch afgesloten koeltrailer. We kunnen onmogelijk alle vrachtwagens in de havens leeghalen. Een hond is ons beste hulpmiddel. Die ruikt door alles heen. Daar kan geen elektrische apparatuur tegen op", stelt de marechaussee.

De meeste mensensmokkel speelt zich af in Hoek van Holland en Europoort omdat daar de veerboten naar Engeland vertrekken.