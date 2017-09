Staatssecretaris Van Rijn benadrukt belang spreken over ervaringen Indië

Van Rijn verwees in zijn toespraak tot veteranen en nabestaanden naar het vier jaar durende vervolgonderzoek dat het kabinet laat instellen naar de bloedige dekolonisatie in die periode, waarbij ruim 6.200 Nederlandse militairen omkwamen. Onder de Indonesische strijders en de burgerbevolking vielen vele tienduizenden doden.

''Ook nu - bijna zeventig jaar later - is het belangrijk te praten over wat er in Nederlands-Indië is gebeurd. Voor uw kinderen en kleinkinderen'', zei de staatssecretaris.

''Het is belangrijk van ooggetuigen zélf te horen wat zij hebben gezien en meegemaakt'', aldus Van Rijn. ''Zodat er duidelijkheid ontstaat over wat er in die jaren precies is gebeurd.''

Hij zei te beseffen dat een dergelijk onderzoek de pijn van oude wonden kan doen herleven, ''maar ook het begrip vergroten van de ongelofelijk moeilijke omstandigheden waaronder vele militairen moesten opereren. Daarom willen we nu het nog kan luisteren naar uw verhalen''.