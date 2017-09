Gewonde bij zware crash Historic Grand Prix op circuit Zandvoort

Dit laat Circuit Zandvoort zaterdagmiddag in een online verklaring weten. De gewonde, de Fransman David Ferrer, is gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam.

Hij crashte tijdens zijn eerste ronde in de FIA Masters Historic Formula One Championship in de Arie-Luyendijkbocht, de laatste bocht richting het rechte stuk van de finish. Ferrer reed in een March 701 uit 1970.

Het evenement is enige tijd stilgelegd, maar wordt met een aangepast programma voortgezet, aldus circuitdirecteur Erik Weijers. De Historic Grand Prix bestaat uit races en demonstraties met historische wagens uit de autosport.