Oud-voorzitter ondernemingsraad politie krijgt strafontslag

De korpschef van de politie, Erik Akerboom, heeft het strafontslag in juli in een brief aan Giltay gemeld, schrijft NRC.

Dat vertrouwelijke schrijven bevat de resultaten van een langdurig integriteitsonderzoek naar de handel en wandel van de oud-voorzitter. Hij werd een jaar geleden al geschorst na een oriënterend onderzoek.

Giltay mag nog schriftelijk bezwaar maken tegen zijn ontslag.

Tegen de hem is ook aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en ambtelijke omkoping. Het Openbaar Ministerie maakt waarschijnlijk in oktober bekend of hij zal worden vervolgd.

De oud-voorzitter zou onder meer grote hoeveelheden alcohol hebben genuttigd op kosten van de politie. Hij declareerde bijvoorbeeld rekeningen voor diners met negen eters, waar acht flessen wijn werden genuttigd.

Op een andere gelegenheid bestelde Giltay zonder verklaring 198 flessen prosecco, die werden bezorgd aan zijn echtgenote, en gaf hij 5.000 euro uit aan onder andere theaterkaartjes en een golfclinic op een veiling.

Creditcard

Ook zou de Giltay oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van een creditcard, die hem door de politie was verschaft. Hoewel het pinnen van contant geld hem was verboden, nam hij binnen een jaar 14.000 euro op. Hij kon veel van die uitgaven niet verantwoorden en vroeg verkopers om facturen aan te passen.

Het ministerie van Justitie heeft een onderzoekscommissie aangesteld. Die bekeek het uitgavenpatroon bij de COR, dat een jaarlijks budget van ongeveer 1,5 miljoen euro had. Het onvermogen van de politietop en het departement om daar iets aan te doen is ook onder de loep genomen.

Die zogeheten commissie Ruys presenteert haar bevindingen op 12 september. Eigenlijk zou dat al eerder gebeuren, maar de presentatie werd uitgesteld nadat oud-korpschef Gerard Bouman in de zomer een zware hartaanval kreeg, waaraan hij op 31 juli overleed.

Te druk

Bouman heeft in het integriteitsonderzoek van de politie verklaard dat hij het te druk had om de uitgaven van de centrale ondernemingsraad in de gaten te houden.

Wel gaf hij toe de oud-voorzitter persoonlijk 4.000 euro te hebben geleend om hem te helpen bij het aflossen van zijn twee hypotheken. Toen Giltay in 2015 werd gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vrouw, verzekerde Bouman hem dat hij voorzitter van de COR kon blijven. Vlak voordat Bouman begin 2016 vertrok bij de nationale politie, liet hij Giltay van schaal 9 naar schaal 11 bevorderen wegens bijzondere verdiensten.